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Тур Гарика Сукачева по России перенесли на следующий год

Концертный тур известного рок-музыканта Гарика Сукачева по городам России перенесен на следующий год. Об этом сообщается на официальной странице певца «ВКонтакте».

Тур Гарика Сукачева по России перенесли на следующий год
© РИА Новости

«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты», — уточнили в пресс-службе.

Выступления в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске перенесены на апрель 2024 года.

Билеты действительны на новые даты, не нуждаются в обмене. При необходимости их можно будет сдать в период с 4 октября по 18 октября.

Причина переноса не сообщается.

Напомним, что в конце июля Сукачев был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. В связи с этим он был вынужден отменить концерт на Хуторе Елки в Рускеала (Карелия).

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