Тур Гарика Сукачева по России перенесли на следующий год

Концертный тур известного рок-музыканта Гарика Сукачева по городам России перенесен на следующий год. Об этом сообщается на официальной странице певца «ВКонтакте».

«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты», — уточнили в пресс-службе.

Выступления в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске перенесены на апрель 2024 года.

Билеты действительны на новые даты, не нуждаются в обмене. При необходимости их можно будет сдать в период с 4 октября по 18 октября.

Причина переноса не сообщается.