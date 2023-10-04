Тур Гарика Сукачева по России перенесли на следующий год
Концертный тур известного рок-музыканта Гарика Сукачева по городам России перенесен на следующий год. Об этом сообщается на официальной странице певца «ВКонтакте».
«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты», — уточнили в пресс-службе.
Выступления в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске перенесены на апрель 2024 года.
Билеты действительны на новые даты, не нуждаются в обмене. При необходимости их можно будет сдать в период с 4 октября по 18 октября.
Причина переноса не сообщается.
Напомним, что в конце июля Сукачев был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. В связи с этим он был вынужден отменить концерт на Хуторе Елки в Рускеала (Карелия).
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