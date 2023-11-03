Российская певица Алла Пугачёва уехала из своего замка в подмосковной деревне Грязь и направилась в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что утром 3 ноября Rolls-Royc певицы выехал из центральных ворот замка в Звенигород, однако самой Пугачёвой в машине не было. Примерно через час водитель вернулся обратно в Грязь, после чего снова уехал, но уже вместе с певицей.

В данный момент автомобиль движется в сторону Санкт-Петербурга. При этом ранее в СМИ появилась информация, что Пугачёва хочет посетить церемонию прощания с умершим 2 ноября дирижёром Юрием Темиркановым, которая как раз состоится в Санкт-Петербурге.