Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом стало известно в четверг, 2 ноября.

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По неподтвержденным данным, популярная певица въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Там Пугачева села в черную машину марки «Toyota Camry» и уехала.

По информации Telegram-канала «Baza», народная артистка прибыла в страну одна, без супруга, комика Максима Галкина*.

23 октября стало известно, что Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове.

Пугачева недавно попала в пятерку лучших российских исполнительниц, согласно данным ВЦИОМ. Продюсер Иосиф Пригожин не увидел в этом ничего удивительного. По его словам, имя Примадонны всегда будет звучать громко.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предсказал бедность Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые после начала СВО покинули территорию России.