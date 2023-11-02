Меладзе остановил концерт в Дубае из-за драки зрителей

На концерте российского певца Валерия Меладзе в Дубае произошла драка среди зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сеть также попало видео инцидента — на нём можно увидеть потасовку между русскоговорящими посетителями концерта. При этом драку прокомментировал и сам Меладзе.

«Что там происходит? Какой-то кипиш. Ладно, давайте “Сэру” попробуем спеть. Если увидим, что там внимания больше, чем ко мне, мы остановимся», — заявил он.

В итоге Меладзе всё же пришлось прервать концерт — в потасовку вмешалась охрана. Когда ситуация нормализовалась, мероприятие продолжилось. Причины драки остаются неизвестными.