Налоговая закрыла фирму Меладзе

Валерий Меладзе поставил точку на своей карьере в России после того, как произнес проукраинский лозунг на одном из корпоративных выступлений в Дубае (ОАЭ).

Большинство поклонников разочаровались в своем кумире, концерты пришлось отменить, и сам музыкант в Россию приезжать перестал. При этом он оставался учредителем компании «МБ Про», которая, согласно данным справочно-аналитической системы «Спарк», занималась продюсированием и продвижением артистов.

Как пишет Экспресс Газета со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, этим бизнесом Варения Шотаевича заинтересовались налоговые органы. Теперь артист не сможет вести экономическую деятельность в РФ. Московская налоговая закрыла фирму из-за отсутствия ее деятельности после отъезда Меладзе.