Налоговая закрыла фирму Меладзе
Валерий Меладзе поставил точку на своей карьере в России после того, как произнес проукраинский лозунг на одном из корпоративных выступлений в Дубае (ОАЭ).
Большинство поклонников разочаровались в своем кумире, концерты пришлось отменить, и сам музыкант в Россию приезжать перестал. При этом он оставался учредителем компании «МБ Про», которая, согласно данным справочно-аналитической системы «Спарк», занималась продюсированием и продвижением артистов.
Как пишет Экспресс Газета со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, этим бизнесом Варения Шотаевича заинтересовались налоговые органы. Теперь артист не сможет вести экономическую деятельность в РФ. Московская налоговая закрыла фирму из-за отсутствия ее деятельности после отъезда Меладзе.
Сайт «NEWS.ru», цитируя свой источник, рассказал о том, что Меладзе решил дать большой сольный концерт на Кипре. Мероприятие состоится 30 октября в Monte Caputo. Стоимость билетов начинается от 89 евро (8787 рублей.