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СМИ назвали имена поддержавших Украину до начала СВО российских артистов

Некоторые российские знаменитости после начала спецоперации не поддержали действия властей РФ и встали на сторону Украины. Однако некоторые из них сделали это еще в 2014, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. О ком идет речь?

Кто из звезд поддержал Украину в 2014 году

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2014 году назвал Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказался выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.

Режиссер Александр Сокуров тоже не поддержал присоединение Крыма к России. Он заявлял, что для него это событие было «каким-то сюрпризом». Также деятель искусства выражал уверенность в том, что между РФ и Украиной в итоге случился военный конфликт.

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказывала, что из-за позиции по Крыму с ней перестали общаться друзья.

«У меня такое впечатление, что от меня родственники отказались, но, может, мне кажется, не знаю. Вопрос отделения Крыма от Украины разделил много семей, друзей и общество. Во всяком случае, есть друзья, которые отпали», — признавалась она.

Также актриса заявляла, что «думающих людей в стране не так много», и предполагала, что возможный экономический кризис заставит задуматься «ура-патриотов».

«Я не ясновидящая, я актриса, и я не могу сказать, что ждет нашу страну, но сейчас уже есть зарницы большой беды. Часто они исходят от запретительных и карательных законов. Все, что происходит в стране, — это очень страшные и плохие приметы времени», — говорила Ахеджакова.

Режиссер Эльдар Рязанов, который ушел из жизни в 2015 году, тоже не поддерживал возвращение Крыма в состав РФ. Он подписал письмо российских кинематографистов украинским коллегам, в котором осуждал присоединение Крыма к России.

Помимо них, в списке противников присоединения полуострова к России значатся писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, актриса Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, прозаик Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом), писательница Людмила Улицкая и телеведущая Ксения Собчак.

В 2017 году Собчак заявила, что если рассматривать ситуацию с полуостровом с точки зрения международного права, то Крым находится под юрисдикцией Украины.

«Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка», — говорила журналист.

Кто из звезд поддержал Украину в 2022 году

В августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) показали список из 142 знаменитостей, которые публично не поддержали спецоперацию. В перечень, в частности, попали режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский и другие звезды.

Также СВО осудили юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущий Александр Гуревич, комик Александр Гудков, певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие знаменитости.

По мнению вошедших в группу депутатов разных фракций, сенаторов, общественников и журналистов, деятели культуры, продолжающие хранить молчание об отношении к СВО актеры, режиссеры и медиаменеджеры должны открыто заявить о своей позиции.

Кто из звезд поменял позицию по СВО

Группа «Звери» в день начала спецоперации в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а солист группы Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым поехал в Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Музыканты заявили, что с начала спецоперации пережевали за местное население.

Певец Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что не поддерживает СВО. Позже исполнитель временно удалил личный аккаунт.

4 ноября, в День народного единства, он выложил клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года певец дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

Составлен список артистов, которые до сих пор молчат про спецоперацию

материал от 27 августа

После начала спецоперации некоторые артисты раскритиковали действия российских властей, кто-то уехал жить и работать за границу. Какие знаменитости до сих пор не высказали своего мнения об СВО?

Кто из артистов до сих пор не высказался про спецоперацию

Многие украинские артисты, которые жили и работали в России, после начала спецоперации уехали, однако Анна Asti осталась в РФ. Она успешно строит сольную карьеру после ухода из группы Artik & Asti. В этом году певица стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

При этом исполнительница до сих пор имеет украинское гражданство. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях часто критикуют Анну Asti, поскольку она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России.

Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с фанатами. Когда ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, исполнительница в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой. Артистка также опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — писала певица.

Лолита Милявская заявляла, что не комментирует спецоперацию, поскольку находит ситуацию некомфортной и страшной. Она отмечала, что любые слова могли сказаться на ее семье, которая жила в Киеве. Сейчас артистка перевезла родственников в Москву.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — объясняла Лолита в интервью.

Певица подчеркивала, что ей не нравится, когда украинцы упрекают ее в том, что она не поддерживает их. Лолита напомнила, что не могла попасть в страну, так как была объявлена невъездной.

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объясняла, что не говорит про спецоперацию, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

«Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше и любить друг друга, как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном», — делилась она в беседе с психологом Викторией Дмитриевой.

Кто из артистов уехал из России из-за спецоперации

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда. При этом исполнительница жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ.

Вера Брежнева тоже покинула страну после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в России, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее концерты в Испании и Португалии были отменены.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из РФ в Великобританию после начала спецоперации. В Англию певец перебрался давно, но при этом часто бывал в России, где навещал детей и внуков. Теперь он заявил, что его не стоит ждать в РФ, так как он осуждает СВО.

Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с родителями и бабушкой и продолжает давать концерты для российских зрителей.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой», и отдала детей в частную русско-еврейскую школу.

Составлен список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО

материал от 22 сентября

После начала спецоперации некоторые российские артисты отправились на фронт. Кто был мобилизован, а кто поехал в зону СВО добровольцем?

Кто из артистов отправился в зону СВО

Актер Георгий Тесля-Герасимов, известный по съемкам в сериалах «След» и «Проклятый рай», первым из российских артистов ушел добровольцем в зону СВО. Сначала он был военным корреспондентом, снимал документальный фильм, сейчас служит в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.

«Поначалу было ощущение, что это чьи-то шуточки, не по-настоящему. Когда увидел первых погибших под обстрелами, стало ясно, что никакое не кино, а суровые будни день за днем», — рассказал артист в интервью NEWS.ru.

Актер Павел Устинов попал под мобилизацию и в октябре 2022 года отправился в зону СВО. Артист проходил срочную службу в Росгвардии и был готов к тому, что присоединится к российским военным.

«Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может», — прокомментировал он свою мобилизацию.

Исполнитель роли Пиночета в фильме «9 рота» Сослан Фидаров начал помогать жителям Донбасса в 2014 году, а после начала спецоперации поступил на службу в один из батальонов. По словам артиста, он неоднократно оказывался на гране жизни и смерти.

Актер Эдуард Захарук отправился добровольцем на СВО, оставив работу в Ростовском академическом театре драмы. На фронте он начинал такелажником, сейчас командует боевой машиной. Он артиллерист с позывным Артист.

Актер Михаил Мамаев, сыгравший Никиту Оленева в фильме «Виват, гардемарины!», в январе 2022 года уехал в зону спецоперации. По словам артиста, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам.

«Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

На фронте также были сформированы творческие бригады, куда вошли бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и попавший под мобилизацию ведущий актер «Современника» Евгений Павлов.

Кто из артистов хотел отправиться на фронт, но получил отказ

Актер Иван Охлобыстин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. По словам артиста, он неоднократно предлагал свою кандидатуру в качестве добровольца, но ни разу не получил одобрение.

«Может, в какой-то момент я потребуюсь, сам не дерзну себя навязывать. Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронту, но не получил одобрение, думаю, по каким-то весомым причинам. Не разрешили пока поехать. Как будет — так будет», — сказал актер StarHit.

Охлобыстин также в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал, что на фронт хотел пойти его коллега и друг Михаил Ефремов, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали.

Актер Михаил Пореченков помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине. Артист заявил, что готов пополнить ряды российской армии на СВО, но из-за возраста снят с воинского учета.

Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко после начала спецоперации поддержал действия российской власти и отправился в военкомат.

«Я обратился в военкомат, но мне не дали возможность уйти добровольцем, сказали: „Вы уже на учете не состоите, поэтому, старичье, сидите дома. Если до вас дойдет очередь, то мы об этом скажем“», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

Составлен список российских телеведущих, которые ушли с ТВ после начала СВО

материал от 31 октября

С началом спецоперации на Украине на российских телеканалах произошли кадровые перестановки, связанные с увольнением ряда сотрудников. Кто из артистов и ведущих покинул ТВ?

Кто из ведущих ушел с телевидения после начала СВО

Ведущий Александр Гуревич ушел с телевидения после начала спецоперации на Украине, проработав в программе «Сто к одному» больше 26 лет. Он заявил, что не может веселиться и шутить «на фоне трагедии». После увольнения с ВГТРК Гуревич ведет закрытый образ жизни и не появляется на публичных мероприятиях.

С Первого канала после начала СВО уволилась корреспондент и ведущая новостей Жанна Агалакова, которой не понравилось, как до зрителей доносится информация. Она призвала соотечественников не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов» и выразила сожаление, что не подала в отставку раньше. Предположительно, сейчас Агалакова живет во Франции.

На телевидении за последние полтора года также не появляются ведущие передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Александр Гудков. Несмотря на то, что закрытие программы связывали с желанием Первого канала отойти от развлекательного контента в момент начала СВО, артисты на «первую кнопку» так и не вернулись. Каждый из них 24 февраля 2022 года опубликовал в социальных сетях «черный квадрат».

Ведущая программы «Сегодня» на НТВ Лилия Гильдеева уволилась после начала спецоперации на Украине. Она работала на телеканале с 2006 года и дважды получала благодарность президента России «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Заявление об отставке ведущая написала, уже будучи за границей.

Лицо программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев 22 марта сообщил в соцсетях, что уволился с ВГТРК, заявив, что больше не видит смысла носить титул замдиректора канала и ведущего новостей.

Журналист и телеведущий Владимир Познер ушел с ТВ после начала спецоперации. Его программа «Познер» перестала выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. За последний год журналиста видели в Париже, США и в Москве. Известно, что у Познера есть несколько европейских паспортов и собственная недвижимость во Франции.

Шоумен Максим Галкин в сентябре 2022 года был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. По данным ведомства, комик получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До отъезда из России после спецоперации Галкин долгие годы работал на Первом канале. С 2016 года он вел детское шоу талантов «Лучше всех», а в 2017 году занял место Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером».

Кто из артистов покинул Россию после начала СВО

На фоне спецоперации на Украине ряд актеров решили разорвать связь с Россией и обосноваться за границей. Первой о своей эмиграции сообщила актриса Чулпан Хаматова. Она обосновалась в Риге и отметила, что не считает себя предателем. За границей актриса активно поддерживает Украину и заявила о готовности отказаться от звания народной артистки РФ.

В Израиль переехал актер Анатолий Белый. Он заявил, что не поддерживает действия российской власти и перевез за границу всю свою семью. Там же обосновалась и народная артистка СССР Алла Пугачева с супругом и детьми.

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова. Актер активно высказывается против СВО на своем YouTube-канале и планирует гастроли за границей с авторской программой «Наша судьба связана с эмиграцией».

Покинули Россию после февраля 2022 года и ряд артистов с украинскими корнями. Так, певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева оставили российское имущество и перебрались в Европу.

Шоу-бизнес, Жанна Агалакова, Георгий Тесля-герасимов, Лилия Гильдеева, Андрей Решетин, Семен Слепаков, Регина Тодоренко, Сослан Фидаров, Лия Ахеджакова, Александр Гудков, Ада Роговцева, Василий Мищенко, Евгений Павлов, Владимир Войнович, Михаил Мамаев, Лолита Милявская, Максим Галкин, Борис Акунин, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова, Владимир Познер, Иван Ургант, Иван Охлобыстин, Сергей Брилев, Виктор Шендерович, Влад Топалов, Михаил Пореченков, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Александр Гуревич, Михаил Ефремов, Людмила Улицкая, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Алла Пугачева, Александр Сокуров, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Борис Гребенщиков, Филипп Киркоров, Эльдар Рязанов, Данила Козловский, Ольга Васильева, Дмитрий Назаров, Минюст России, ФНС России, Росгвардия, Госдума, Первый канал
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