СМИ назвали имена поддержавших Украину до начала СВО российских артистов

Некоторые российские знаменитости после начала спецоперации не поддержали действия властей РФ и встали на сторону Украины. Однако некоторые из них сделали это еще в 2014, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. О ком идет речь?

Кто из звезд поддержал Украину в 2014 году

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2014 году назвал Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказался выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.

Режиссер Александр Сокуров тоже не поддержал присоединение Крыма к России. Он заявлял, что для него это событие было «каким-то сюрпризом». Также деятель искусства выражал уверенность в том, что между РФ и Украиной в итоге случился военный конфликт.

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказывала, что из-за позиции по Крыму с ней перестали общаться друзья.

«У меня такое впечатление, что от меня родственники отказались, но, может, мне кажется, не знаю. Вопрос отделения Крыма от Украины разделил много семей, друзей и общество. Во всяком случае, есть друзья, которые отпали», — признавалась она.

Также актриса заявляла, что «думающих людей в стране не так много», и предполагала, что возможный экономический кризис заставит задуматься «ура-патриотов».

«Я не ясновидящая, я актриса, и я не могу сказать, что ждет нашу страну, но сейчас уже есть зарницы большой беды. Часто они исходят от запретительных и карательных законов. Все, что происходит в стране, — это очень страшные и плохие приметы времени», — говорила Ахеджакова.

Режиссер Эльдар Рязанов, который ушел из жизни в 2015 году, тоже не поддерживал возвращение Крыма в состав РФ. Он подписал письмо российских кинематографистов украинским коллегам, в котором осуждал присоединение Крыма к России.

В 2017 году Собчак заявила, что если рассматривать ситуацию с полуостровом с точки зрения международного права, то Крым находится под юрисдикцией Украины.

«Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка», — говорила журналист.

Кто из звезд поддержал Украину в 2022 году

В августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) показали список из 142 знаменитостей, которые публично не поддержали спецоперацию. В перечень, в частности, попали режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский и другие звезды.

Также СВО осудили юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущий Александр Гуревич, комик Александр Гудков, певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие знаменитости.

По мнению вошедших в группу депутатов разных фракций, сенаторов, общественников и журналистов, деятели культуры, продолжающие хранить молчание об отношении к СВО актеры, режиссеры и медиаменеджеры должны открыто заявить о своей позиции.

Кто из звезд поменял позицию по СВО

Группа «Звери» в день начала спецоперации в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а солист группы Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым поехал в Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Музыканты заявили, что с начала спецоперации пережевали за местное население.

Певец Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что не поддерживает СВО. Позже исполнитель временно удалил личный аккаунт.

4 ноября, в День народного единства, он выложил клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года певец дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

материал от 27 августа

После начала спецоперации некоторые артисты раскритиковали действия российских властей, кто-то уехал жить и работать за границу. Какие знаменитости до сих пор не высказали своего мнения об СВО?

Кто из артистов до сих пор не высказался про спецоперацию

Многие украинские артисты, которые жили и работали в России, после начала спецоперации уехали, однако Анна Asti осталась в РФ. Она успешно строит сольную карьеру после ухода из группы Artik & Asti. В этом году певица стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

При этом исполнительница до сих пор имеет украинское гражданство. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях часто критикуют Анну Asti, поскольку она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России.

Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с фанатами. Когда ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, исполнительница в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой. Артистка также опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — писала певица.

Лолита Милявская заявляла, что не комментирует спецоперацию, поскольку находит ситуацию некомфортной и страшной. Она отмечала, что любые слова могли сказаться на ее семье, которая жила в Киеве. Сейчас артистка перевезла родственников в Москву.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — объясняла Лолита в интервью.

Певица подчеркивала, что ей не нравится, когда украинцы упрекают ее в том, что она не поддерживает их. Лолита напомнила, что не могла попасть в страну, так как была объявлена невъездной.

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объясняла, что не говорит про спецоперацию, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

«Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше и любить друг друга, как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном», — делилась она в беседе с психологом Викторией Дмитриевой.

Кто из артистов уехал из России из-за спецоперации

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда. При этом исполнительница жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ.

Вера Брежнева тоже покинула страну после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в России, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее концерты в Испании и Португалии были отменены.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из РФ в Великобританию после начала спецоперации. В Англию певец перебрался давно, но при этом часто бывал в России, где навещал детей и внуков. Теперь он заявил, что его не стоит ждать в РФ, так как он осуждает СВО.

Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с родителями и бабушкой и продолжает давать концерты для российских зрителей.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой», и отдала детей в частную русско-еврейскую школу.

материал от 22 сентября

После начала спецоперации некоторые российские артисты отправились на фронт. Кто был мобилизован, а кто поехал в зону СВО добровольцем?

Кто из артистов отправился в зону СВО

Актер Георгий Тесля-Герасимов, известный по съемкам в сериалах «След» и «Проклятый рай», первым из российских артистов ушел добровольцем в зону СВО. Сначала он был военным корреспондентом, снимал документальный фильм, сейчас служит в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.

«Поначалу было ощущение, что это чьи-то шуточки, не по-настоящему. Когда увидел первых погибших под обстрелами, стало ясно, что никакое не кино, а суровые будни день за днем», — рассказал артист в интервью NEWS.ru.

Актер Павел Устинов попал под мобилизацию и в октябре 2022 года отправился в зону СВО. Артист проходил срочную службу в Росгвардии и был готов к тому, что присоединится к российским военным.

«Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может», — прокомментировал он свою мобилизацию.

Исполнитель роли Пиночета в фильме «9 рота» Сослан Фидаров начал помогать жителям Донбасса в 2014 году, а после начала спецоперации поступил на службу в один из батальонов. По словам артиста, он неоднократно оказывался на гране жизни и смерти.

Актер Эдуард Захарук отправился добровольцем на СВО, оставив работу в Ростовском академическом театре драмы. На фронте он начинал такелажником, сейчас командует боевой машиной. Он артиллерист с позывным Артист.

Актер Михаил Мамаев, сыгравший Никиту Оленева в фильме «Виват, гардемарины!», в январе 2022 года уехал в зону спецоперации. По словам артиста, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам.

«Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

На фронте также были сформированы творческие бригады, куда вошли бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и попавший под мобилизацию ведущий актер «Современника» Евгений Павлов.

Кто из артистов хотел отправиться на фронт, но получил отказ

Актер Иван Охлобыстин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. По словам артиста, он неоднократно предлагал свою кандидатуру в качестве добровольца, но ни разу не получил одобрение.

«Может, в какой-то момент я потребуюсь, сам не дерзну себя навязывать. Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронту, но не получил одобрение, думаю, по каким-то весомым причинам. Не разрешили пока поехать. Как будет — так будет», — сказал актер StarHit.

Охлобыстин также в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал, что на фронт хотел пойти его коллега и друг Михаил Ефремов, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали.

Актер Михаил Пореченков помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине. Артист заявил, что готов пополнить ряды российской армии на СВО, но из-за возраста снят с воинского учета.

Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко после начала спецоперации поддержал действия российской власти и отправился в военкомат.

«Я обратился в военкомат, но мне не дали возможность уйти добровольцем, сказали: „Вы уже на учете не состоите, поэтому, старичье, сидите дома. Если до вас дойдет очередь, то мы об этом скажем“», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

материал от 31 октября

С началом спецоперации на Украине на российских телеканалах произошли кадровые перестановки, связанные с увольнением ряда сотрудников. Кто из артистов и ведущих покинул ТВ?

Кто из ведущих ушел с телевидения после начала СВО

Ведущий Александр Гуревич ушел с телевидения после начала спецоперации на Украине, проработав в программе «Сто к одному» больше 26 лет. Он заявил, что не может веселиться и шутить «на фоне трагедии». После увольнения с ВГТРК Гуревич ведет закрытый образ жизни и не появляется на публичных мероприятиях.

С Первого канала после начала СВО уволилась корреспондент и ведущая новостей Жанна Агалакова, которой не понравилось, как до зрителей доносится информация. Она призвала соотечественников не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов» и выразила сожаление, что не подала в отставку раньше. Предположительно, сейчас Агалакова живет во Франции.

На телевидении за последние полтора года также не появляются ведущие передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Александр Гудков. Несмотря на то, что закрытие программы связывали с желанием Первого канала отойти от развлекательного контента в момент начала СВО, артисты на «первую кнопку» так и не вернулись. Каждый из них 24 февраля 2022 года опубликовал в социальных сетях «черный квадрат».

Ведущая программы «Сегодня» на НТВ Лилия Гильдеева уволилась после начала спецоперации на Украине. Она работала на телеканале с 2006 года и дважды получала благодарность президента России «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Заявление об отставке ведущая написала, уже будучи за границей.

Лицо программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев 22 марта сообщил в соцсетях, что уволился с ВГТРК, заявив, что больше не видит смысла носить титул замдиректора канала и ведущего новостей.

Журналист и телеведущий Владимир Познер ушел с ТВ после начала спецоперации. Его программа «Познер» перестала выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. За последний год журналиста видели в Париже, США и в Москве. Известно, что у Познера есть несколько европейских паспортов и собственная недвижимость во Франции.

Шоумен Максим Галкин в сентябре 2022 года был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. По данным ведомства, комик получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До отъезда из России после спецоперации Галкин долгие годы работал на Первом канале. С 2016 года он вел детское шоу талантов «Лучше всех», а в 2017 году занял место Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером».

Кто из артистов покинул Россию после начала СВО

На фоне спецоперации на Украине ряд актеров решили разорвать связь с Россией и обосноваться за границей. Первой о своей эмиграции сообщила актриса Чулпан Хаматова. Она обосновалась в Риге и отметила, что не считает себя предателем. За границей актриса активно поддерживает Украину и заявила о готовности отказаться от звания народной артистки РФ.

В Израиль переехал актер Анатолий Белый. Он заявил, что не поддерживает действия российской власти и перевез за границу всю свою семью. Там же обосновалась и народная артистка СССР Алла Пугачева с супругом и детьми.

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова. Актер активно высказывается против СВО на своем YouTube-канале и планирует гастроли за границей с авторской программой «Наша судьба связана с эмиграцией».