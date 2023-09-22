Составлен список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО

После начала спецоперации некоторые российские артисты отправились на фронт. Кто был мобилизован, а кто поехал в зону СВО добровольцем?

© Виктория Катаева/NEWS.ru

Кто из артистов отправился в зону СВО

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Актер Георгий Тесля-Герасимов, известный по съемкам в сериалах «След» и «Проклятый рай», первым из российских артистов ушел добровольцем в зону СВО. Сначала он был военным корреспондентом, снимал документальный фильм, сейчас служит в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.

«Поначалу было ощущение, что это чьи-то шуточки, не по-настоящему. Когда увидел первых погибших под обстрелами, стало ясно, что никакое не кино, а суровые будни день за днем», — рассказал артист в интервью NEWS.ru.

Актер Павел Устинов попал под мобилизацию и в октябре 2022 года отправился в зону СВО. Артист проходил срочную службу в Росгвардии и был готов к тому, что присоединится к российским военным.

«Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может», — прокомментировал он свою мобилизацию.

Исполнитель роли Пиночета в фильме «9 рота» Сослан Фидаров начал помогать жителям Донбасса в 2014 году, а после начала спецоперации поступил на службу в один из батальонов. По словам артиста, он неоднократно оказывался на гране жизни и смерти.

Актер Эдуард Захарук отправился добровольцем на СВО, оставив работу в Ростовском академическом театре драмы. На фронте он начинал такелажником, сейчас командует боевой машиной. Он артиллерист с позывным Артист.

Актер Михаил Мамаев, сыгравший Никиту Оленева в фильме «Виват, гардемарины!», в январе 2022 года уехал в зону спецоперации. По словам артиста, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам.

«Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

На фронте также были сформированы творческие бригады, куда вошли бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и попавший под мобилизацию ведущий актер «Современника» Евгений Павлов.

Кто из артистов хотел отправиться на фронт, но получил отказ

Актер Иван Охлобыстин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации. По словам артиста, он неоднократно предлагал свою кандидатуру в качестве добровольца, но ни разу не получил одобрение.

«Может, в какой-то момент я потребуюсь, сам не дерзну себя навязывать. Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронту, но не получил одобрение, думаю, по каким-то весомым причинам. Не разрешили пока поехать. Как будет — так будет», — сказал актер StarHit.

Охлобыстин также в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал, что на фронт хотел пойти его коллега и друг Михаил Ефремов, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали.

Актер Михаил Пореченков помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине. Артист заявил, что готов пополнить ряды российской армии на СВО, но из-за возраста снят с воинского учета.

Звезда «Вечного зова» Василий Мищенко после начала спецоперации поддержал действия российской власти и отправился в военкомат.