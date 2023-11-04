Главное сокровище Сталлоне: как выглядят дочери актера

Сильвестр Сталлоне один из главных символов эпохи расцвета боевиков, звезда Голливуда и трёхкратный номинант на премию «Оскар» за роль Рокки Бальбоа. Помимо своих достижений в кинематографе актера обладает редким уникальным сокровищем в реальной жизни. Сталлоне приходится отцом сразу трем обаятельным дочерям от второго брака с моделью Дженнифер Флавин.

София (1996), Систин (1998) и Скарлет (2002) взяли все лучшее от родителей и уже имеют внушительную армию поклонников. Несмотря на то, что девушки строят собственные карьеры, семья довольно часто снимается вместе. Так, Сталлоне даже запустили целое телевизионное реалити-шоу о жизни и взаимоотношениях между родными.

По словам дочерей, отец довольно часто ведет себя странно с их избранниками. Актер любит проверять кавалеров дочерей. Например, один из любимых приемов главы семейства чрезвычайно сильное рукопожатие. При этом, по словам девушек, отец всегда помогает им мудрым советом в любых затруднительных ситуациях.

А еще сестры Сталлоне пощекотать нервы отцу смелыми и яркими фотоснимками в социальных сетях. На днях София и Систин, опубликовали снимки в нарядах горничных розового и черного цвета. Кружевные мини-платья девушек дополняли высокие чулки, перчатки и атласные чокеры. Образ девушек был настолько сногсшибательным, что о публикации написали ведущие СМИ.