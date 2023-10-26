Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) и его жена Алла Пугачева, которые покинули Россию, ничего не оставят своим детям. Об этом сообщает Life.ru.

Федоров назвал артистов несчастными людьми. Он считает, что, лишившись иностранной недвижимости, они станут никому не нужными, а также ничего не оставят в будущем своим детям.

Такой же сценарий депутат предрек тем, кто покинул Россию и критикует ее.

"Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял", – сказал он.

В прошлом году Галкин и Пугачева улетели из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми. Свой отъезд шоумен объяснил тем, что в России возникли финансовые трудности. Позже информацию об отъезде подтвердила Примадонна, опубликовав фото из Израиля в своих соцсетях.

В другой стране артисты жили до того момента, пока не обострился палестино-израильский конфликт 7 октября 2023 года. По данным некоторых СМИ, Галкин, Пугачева и их дети улетели на Кипр, где находится их купленная в 2017 году вилла стоимостью свыше двух миллионов долларов.

Модель и певица Алена Кравец призналась, что давно узнала о недвижимости Аллы Пугачевой на Кипре и назвала апартаменты исполнительницы «королевскими». Ее слова передает mk.ru.

«Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей. Хотя для звезд их уровня это не такие уж большие цифры. Правда, я понимаю, что у молодого мужа Примадонны сейчас нет особых заработков», — подчеркнула женщина.

Кравец предположила, что Пугачева могла приобрести недвижимость на острове на накопления.

«А вообще я бы врагу не пожелала, когда в таком преклонном возрасте такая уважаемая дама вынуждена постоянно переезжать. Мы ведь не бегаем, сидим на попе ровно. <...> Становится сейчас больно и обидно, глядя на людей, которые считались мегаличностями в нашей стране. Ну, что есть, то есть», — подытожила она.

Недавно сообщалось, что Пугачева и Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Юморист Максим Галкин*, планировавший до последнего поддерживать Израиль, улетел на Кипр. За ним вместе с двойняшками Лизой и Гарри на остров, где, судя по слухам, у пары есть элитное жилье, перебралась и Алла Пугачева.

FBM.ru

Слухи о покупке жилья на Кипре появились в 2021 году, когда местные жители проинформировали о приобретении парой квартиры в элитном комплексе «Опе» в Лимассоле. Теперь, как пишет «Комсомольская правда», стали известны некоторые подробности.

Элитный комплекс – это самый высокий в Европе небоскреб на первой линии Средиземного моря. Панорамные окна выходят на море. Во дворе комплекса есть бассейн, а в здании находится подземный паркинг, тренажерный зал, сауна с джакузи, хаммам, ресторан, магазины, а также бутики. Холлы отделы мрамором, при этом в подъездах расставлена дизайнерская мебель.

Квартира, которую купили Алла Пугачева и Максим Галкин*, занимает 35-37 этажи комплекса. Ее ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро.

*-лицо, признанное министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («…А зори здесь тихие», «Вечный зов») высказалась о шоумене Максиме Галкине и его супруге певице Алле Пугачевой, недавно купивших недвижимость на Кипре. Драпеко цитирует aif.ru.

Она обратила внимание на то, что пара решила покинуть Израиль после начала войны страны с группировкой ХАМАС.

«Когда Земля Обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать. Как [...] в проруби болтаются! Да чего о них говорить! Вы лучше расскажите про достойных артистов», — сказала она.

По словам Драпеко, она посещает зону спецоперации России на Украине и встречает достойных артистов именно там.

«Их там море! Выступают для наших бойцов, поддерживают страну. А Пугачева с Галкиным, и слава богу, что уехали от нас, очистили нашу землю», — заключила она.

Надежда Бабкина на удивление поддерживает свою коллегу Софию Ротару, которую многие обвинили в предательстве. Она понимает, почему женщина вернулась домой, хотя, вероятно, очень хочет вернуться и наладить свою жизнь, выступать и строить карьеру в привычном русле. Она часто созванивалась с подругой и постаралась донести, почему знаменитость поступила именно так.

«Она в осадном положении. Это от нее не зависит. Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет? Ей же захочется вернуться домой, мы все хотим. Поэтому, прежде чем уехать, надо подумать: вернуться домой всегда охота. Особенно, когда теряешь подпитку генетическую», — заступилась она за звезду, но публика увидела в словах Бабкиной совершенно другое.

Общество считает, что своим высказыванием исполнительницу убила 2 зайцев: поддержала приятельницу и уколола Аллу Пугачеву, о побеге которой она высказывалась уже много раз и говорила, что плохо живется тому человеку, который теряет родину и связь со всеми, кто является ее частью. Артистка не считает правильным бежать от проблем и испытывает только сожаление к тем, кто поступил подобным образом. Но, что интересно, Алла Борисовна ей ни разу не дала отпор в социальном пространстве.

Бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров считает, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не стала возвращаться на родину из-за возможных проблем с законом у ее супруга Максима Галкина*.

Лавров напомнил, что юморист, покинувший Россию после начала спецоперации, выступал на концертах за рубежом с критикой в адрес правительства страны.

— В Россию она бы вернулась еще вчера. Но Галкин* столько всего наговорил — на несколько статей, — рассказал Лавров MK.RU.

Музыкант Юрий Лоза, обычно охотно высказывающийся на самый широкий круг тем, не понимает, зачем обсуждать Аллу Пугачёву и её переезд из Израиля - вероятно, на Кипр. Ведь, отмечает, Лоза, она не поёт уже 15 лет.

"Зачем продолжать раскручивать ее - бывшую певицу, которая давным-давно не поет. Она же не выступает! Если бы она была певицей, то можно было о ней говорить. Но она не поет 15 лет! Кому интересна бывшая певица?" - передаёт слова Лозы MK.RU.

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вернутся на родину, если по каким-то причинам в России им станет лучше и заманчивее, чем на Кипре, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, сейчас целая плеяда звезд поступает таким образом, потому что для них личный комфорт и деньги важнее всего остального. Шолохов считает, что если Пугачева и Галкин вернутся в Россию, мало кто будет встречать их с распростертыми объятиями.

Было удобно в Израиль — поехали в Израиль, в Израиле стало горячо. Сначала заявили, что пойдут воевать, потом выяснилось, что воевать надо будет долго и серьезно и поехали на Кипр. Я не сомневаюсь, что, если в России для Пугачевой и Галкина по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то еще, они приедут сюда, даже будут стараться. Но встречать их с распростертыми объятиями, это уже второй вопрос, — полагает Шолохов.

Депутат сомневается, что у Пугачевой будет много выступлений на Кипре. По мнению Шолохова, в Израиле у певицы должно быть гораздо больше поклонников.

Пугачева на фоне обострения палестино-израильского конфликта покинула Израиль вместе с Галкиным и детьми Лизой и Гарри. По данным KP.RU, ближайший год они проведут на Кипре. Для отъезда Пугачева воспользовалась гражданством Кипра. Артистка получила документ после покупки там виллы в 2017 году.