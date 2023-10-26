Стало известно о миллионных налогах Пугачевой за недвижимость на Кипре

«А вообще я бы врагу не пожелала, когда в таком преклонном возрасте такая уважаемая дама вынуждена постоянно переезжать. Мы ведь не бегаем, сидим на попе ровно. <...> Становится сейчас больно и обидно, глядя на людей, которые считались мегаличностями в нашей стране. Ну, что есть, то есть», — подытожила она.