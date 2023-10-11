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«Я раб своего дела»: Игорь Верник отпраздновал 60-летие

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Игорь Верник с финалистками российского этапа конкурса профессиональных моделей «Elite Model Look», 1996 год 
© Роман Денисов/ТАСС
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Игорь Верник (второй слева)Среди артистов МХАТа имени А.П.Чехова, 1991 год 
© Василий Егоров/ТАСС
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Игорь Верник, 2007 год 
© Global Look Press
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Игорь Верник в роли Скрипача и актриса Ольга Родионова в роли Дамы на съемках полнометражного художественного фильма «Лифт» режиссера Всеволода Плоткина, 2005 год 
© Юрий Машков/ТАСС

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Игорь Верник на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Игорь Верник и модель Наталья Водянова в благотворительном матче «Play4life игра со смыслом» между командами «Росич» и «Обнаженные сердца» в Москве, 2012 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
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Игорь Верник и управляющий директор Millionaire Fair Елена Кудозова на выставке роскоши Millionaire Fair, 2007 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Игорь Верник и художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков выступают на новогодней вечеринке компании BOSCO в Останкино, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Игорь Верник (Ричард Уилли) и Паулина Андреева (Джейн Уорзингтон) в сцене из спектакля »№13» в постановке Владимира Машкова на сцене Московского художественного театра имени А.П.Чехова, 2014 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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Игорь Верник фотографируется с сотрудницей метро во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная», 2018 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
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Игорь Верник и актриса Екатерина Шпица на вечеринке, приуроченной к показу фильма «Дорога к матери», в рамках 38-го Московского международного кинофестиваля, 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актеры Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) и Игорь Верник во время презентации первого национального детского мюзикла «Зубастая няня» в ресторане «Дед Пихто» на Мясницкой улице, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Игорь Верник и фигуристка Албена Денкова во время съемок телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале, 2007 год 
© Олег Наумов/ТАСС
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Лера Кудрявцева и актер Игорь Верник на церемонии вручения премии Topical Style Awards в «Кай Метов Club», 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Игорь Верник с сыном Григорием на премьере фильма «Анна» режиссера Люка Бессона в кинотеатре «Москва», 2019 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Дизайнер, искусствовед Яна Расковалова и актер Игорь Верник на Рождественском благотворительном вечере «Action!2021» в Москве, 2021 год 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира» в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Игорь Верник родился в Москве 11 октября 1963 года в семье главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио и преподавателя музыкальной школы.

    В детстве Верник увлекался музыкой: в шесть лет он начал играть на фортепиано, а в восьмом классе — на гитаре. Кроме этого, артисту нравилось готовить. Он несколько лет ходил на кулинарные курсы и мечтал стать поваром, однако после школы все же поступил в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. После окончания Верник ушел в армию.

    После возвращения Олег Ефремов пригласил актера присоединиться к труппе МХТ имени Чехова, что он и сделал.

    Еще во время учебы Верник стал сниматься в кино, но в течение нескольких лет получал лишь эпизодические роли.

    Параллельно с работой в театре Верник начал карьеру на телевидении. В 1996 году он вспомнил о своем детском увлечении музыкой и выступил на Грушинском фестивале авторской песни, даже стал его лауреатом.

    В 2004 году Верник получил свою первую главную роль — майора милиции Анохина в сериале «Время жестоких». С тех пор он часто появляется на экране. Верник снимался в фильмах «Легкий способ бросить курить», «Лектор», «Упасть вверх» и сериалах «Кухня», «Содержанки», «Жуки», «Игра на выживание», «Жена олигарха».

    В театре Верник исполнил роли Боркина в спектакле «Иванов», Дамиса в «Тартюфе», Лихонина в «Яме», Джека в «Татуированной розе». В 2022 году актер принял участие в спектакле Константина Богомолова «Новая Оптимистическая».

    У Верника есть брат-близнец Вадим, главный редактор журнала «ОК!». Актер был трижды женат. От второго брака у него есть сын Григорий, который пошел по стопам отца и стал актером.

    В одном из интервью Верник назвал себя «рабом своего дела». Он сказал, что любит свою профессию во всех ее проявлениях, однако на первом месте стоит всегда театр.

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