«Я раб своего дела»: Игорь Верник отпраздновал 60-летие

Игорь Верник родился в Москве 11 октября 1963 года в семье главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио и преподавателя музыкальной школы.

В детстве Верник увлекался музыкой: в шесть лет он начал играть на фортепиано, а в восьмом классе — на гитаре. Кроме этого, артисту нравилось готовить. Он несколько лет ходил на кулинарные курсы и мечтал стать поваром, однако после школы все же поступил в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. После окончания Верник ушел в армию.

После возвращения Олег Ефремов пригласил актера присоединиться к труппе МХТ имени Чехова, что он и сделал.

Еще во время учебы Верник стал сниматься в кино, но в течение нескольких лет получал лишь эпизодические роли.

Параллельно с работой в театре Верник начал карьеру на телевидении. В 1996 году он вспомнил о своем детском увлечении музыкой и выступил на Грушинском фестивале авторской песни, даже стал его лауреатом.

В 2004 году Верник получил свою первую главную роль — майора милиции Анохина в сериале «Время жестоких». С тех пор он часто появляется на экране. Верник снимался в фильмах «Легкий способ бросить курить», «Лектор», «Упасть вверх» и сериалах «Кухня», «Содержанки», «Жуки», «Игра на выживание», «Жена олигарха».

В театре Верник исполнил роли Боркина в спектакле «Иванов», Дамиса в «Тартюфе», Лихонина в «Яме», Джека в «Татуированной розе». В 2022 году актер принял участие в спектакле Константина Богомолова «Новая Оптимистическая».

У Верника есть брат-близнец Вадим, главный редактор журнала «ОК!». Актер был трижды женат. От второго брака у него есть сын Григорий, который пошел по стопам отца и стал актером.