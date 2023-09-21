«Уже пришел в себя, уже шутит». Друзья Николаева рассказали о состоянии музыканта
Друзья певца Игоря Николаева рассказали kp.ru со ссылкой на мнение врачей, что музыканту понадобится минимум полгода реабилитации перед тем, как он сможет давать концерты.
«Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну а концерты придется отменить на полгода точно», — заявили близкие Николаева.
По словам товарищей, сейчас певцу предстоит длительный период реабилитации, после чего звезде понадобится отдых. Стало известно, что Николаев сам обратился к врачам некоторое время тому назад — в феврале ему поставили стенты на сердце, но когда певец решил их сменить, врачи выяснили, что певцу нужна операция.
15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.
Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар.
Заслуженный артист РФ, шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский в беседе со «Звездой» рассказал, что супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам певца.
Напомним, ранее появились сообщения, что 63-летний народный артист РФ находится в реанимации после тяжелой операции на сердце.
«Игорь - сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем. Пока не обратилась супруга. С ней связывались наши адвокаты, говорили, что все, что нужно, любая поддержка - мы готовы», - сказал он.
Шуфутинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что Николаев мог попасть в больницу из-за последствий перенесенного ранее коронавируса, «остаточных осложнений».
«Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», - добавил артист.
Певец и композитор Игорь Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц. Такое мнение высказал врач-невролог Александр Евдокимов.
Николаев перенес операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. Врач отметил, что после таких вмешательств пациенты быстро возвращаются к привычной жизни.
Специалист допустил, что артист полностью восстановится и вернется на сцену спустя месяц. Евдокимов полагает, что аортокоронарное шунтирование позволит улучшить качество жизни.
«Шунтирование позволяет восстановить кровоток — это дает сердцу пациента вторую жизнь», - сказал невролог в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
Коронарное шунтирование, которое перенес российский музыкант Игорь Николаев, — рутинная операция, которую делают давно, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. В беседе с «Лентой.ру» он охарактеризовал проблемы, которые могли привести к госпитализации артиста, а также назвал возможные сроки его восстановления.
Ранее Telegram-канал «112» известно о госпитализации Николаева. Вскоре ему провели коронарное шунтирование.
Если артисту поставили два стента — значит, у него была забита одна или две артерии, полагает Кремнев. «Раз делали операцию, значит, возможно, еще надо было ставить стент, но были технические трудности, и пошли на операцию, потому что стент невозможно поставить», — поделился врач.
Кардиолог предположил, что у певца атеросклероз нескольких артерий.
«Это все поправимо, тем более коронарное шунтирование сделали. Теперь только следить, чтобы холестерин не был высоким, не курить, и чтобы была достаточная физическая активность», — высказался собеседник «Ленты.ру».
По его словам, сроки восстановления артиста зависят от того, как прошла операция. «Коронарное шунтирование — это рутинная операция, ее делают давно, и она стоит на потоке, но бывает, что после нее возникают осложнения. Тогда период восстановления длится несколько месяцев. Если все идет гладко, штатно, то у него должна быть реабилитация три-четыре недели после выписки из стационара, и потом он может потихонечку давать себе нагрузки, возвращаться к обычной жизни», — заключил специалист.
Концертные площадки отменили все ближайшие выступления Игоря Николаева.
15 сентября в сети появилась информация о том, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Однако источник в близком окружении артиста сообщил, что он находится на плановом лечении.
18 сентября певец вышел на связь с поклонниками и сообщил, что с ним всё в порядке. Однако он всё ещё находится в реанимации.
Источник издания «7Дней» сообщил, что близкая подруга Николаева Алла Пугачёва обеспокоена состоянием своего товарища.
Она находится сейчас в Израиле, из-за чего не может лично навестить артиста. Однако сейчас она постоянно общается с женой Николаева – Юлией Проскуряковой.
Пугачёва писала певцу, но он не ответил на её сообщение. По словам Проскуряковой, сейчас Николаеву запрещено пользоваться гаджетами.
Как только он будет в состоянии ответить, Алла вздохнёт с облегчением, уверена жена Николаева.
Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили во вторник, 19 сентября, призвал молиться за композитора Игоря Николаева.
— Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы, — заявил журналист.
Он также попросил зрителей своего YouTube-канала вместе с ним помолиться за здоровье Николаева.