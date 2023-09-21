Друзья певца Игоря Николаева рассказали kp.ru со ссылкой на мнение врачей, что музыканту понадобится минимум полгода реабилитации перед тем, как он сможет давать концерты.

«Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну а концерты придется отменить на полгода точно», — заявили близкие Николаева.

По словам товарищей, сейчас певцу предстоит длительный период реабилитации, после чего звезде понадобится отдых. Стало известно, что Николаев сам обратился к врачам некоторое время тому назад — в феврале ему поставили стенты на сердце, но когда певец решил их сменить, врачи выяснили, что певцу нужна операция.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар.

Заслуженный артист РФ, шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский в беседе со «Звездой» рассказал, что супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам певца.

Напомним, ранее появились сообщения, что 63-летний народный артист РФ находится в реанимации после тяжелой операции на сердце.

«Игорь - сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем. Пока не обратилась супруга. С ней связывались наши адвокаты, говорили, что все, что нужно, любая поддержка - мы готовы», - сказал он.

Шуфутинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что Николаев мог попасть в больницу из-за последствий перенесенного ранее коронавируса, «остаточных осложнений».

«Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», - добавил артист.

Певец и композитор Игорь Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц. Такое мнение высказал врач-невролог Александр Евдокимов.

Николаев перенес операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. Врач отметил, что после таких вмешательств пациенты быстро возвращаются к привычной жизни.

Специалист допустил, что артист полностью восстановится и вернется на сцену спустя месяц. Евдокимов полагает, что аортокоронарное шунтирование позволит улучшить качество жизни.

«Шунтирование позволяет восстановить кровоток — это дает сердцу пациента вторую жизнь», - сказал невролог в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Коронарное шунтирование, которое перенес российский музыкант Игорь Николаев, — рутинная операция, которую делают давно, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. В беседе с «Лентой.ру» он охарактеризовал проблемы, которые могли привести к госпитализации артиста, а также назвал возможные сроки его восстановления.

Ранее Telegram-канал «112» известно о госпитализации Николаева. Вскоре ему провели коронарное шунтирование.

Если артисту поставили два стента — значит, у него была забита одна или две артерии, полагает Кремнев. «Раз делали операцию, значит, возможно, еще надо было ставить стент, но были технические трудности, и пошли на операцию, потому что стент невозможно поставить», — поделился врач.

Кардиолог предположил, что у певца атеросклероз нескольких артерий.

«Это все поправимо, тем более коронарное шунтирование сделали. Теперь только следить, чтобы холестерин не был высоким, не курить, и чтобы была достаточная физическая активность», — высказался собеседник «Ленты.ру».

По его словам, сроки восстановления артиста зависят от того, как прошла операция. «Коронарное шунтирование — это рутинная операция, ее делают давно, и она стоит на потоке, но бывает, что после нее возникают осложнения. Тогда период восстановления длится несколько месяцев. Если все идет гладко, штатно, то у него должна быть реабилитация три-четыре недели после выписки из стационара, и потом он может потихонечку давать себе нагрузки, возвращаться к обычной жизни», — заключил специалист.

Концертные площадки отменили все ближайшие выступления Игоря Николаева.

15 сентября в сети появилась информация о том, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Однако источник в близком окружении артиста сообщил, что он находится на плановом лечении.

18 сентября певец вышел на связь с поклонниками и сообщил, что с ним всё в порядке. Однако он всё ещё находится в реанимации.

Источник издания «7Дней» сообщил, что близкая подруга Николаева Алла Пугачёва обеспокоена состоянием своего товарища.

Она находится сейчас в Израиле, из-за чего не может лично навестить артиста. Однако сейчас она постоянно общается с женой Николаева – Юлией Проскуряковой.

Пугачёва писала певцу, но он не ответил на её сообщение. По словам Проскуряковой, сейчас Николаеву запрещено пользоваться гаджетами.

Как только он будет в состоянии ответить, Алла вздохнёт с облегчением, уверена жена Николаева.

Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили во вторник, 19 сентября, призвал молиться за композитора Игоря Николаева.

— Поскольку программа выйдет тогда, когда (небеса, проявите благоволение!) Игорь Николаев выздоровеет, я хотя бы буду чувствовать, что сделал все что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы, — заявил журналист.