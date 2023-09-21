Игорь Николаев не сможет выступать минимум полгода после операции

Друзья певца Игоря Николаева рассказали kp.ru со ссылкой на мнение врачей, что музыканту понадобится минимум полгода реабилитации перед тем, как он сможет давать концерты.

«Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну а концерты придется отменить на полгода точно», — заявили близкие Николаева.

По словам товарищей, сейчас певцу предстоит длительный период реабилитации, после чего звезде понадобится отдых. Стало известно, что Николаев сам обратился к врачам некоторое время тому назад — в феврале ему поставили стенты на сердце, но когда певец решил их сменить, врачи выяснили, что певцу нужна операция.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.