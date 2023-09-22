Марат Башаров задумался о свадьбе: фото избранницы артиста

Актер и телеведущий Марат Башаров вновь решился на брак. Новой избранницей 49-летнего артиста стала актриса Ася Борисова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец». Башаров и Борисова хоть и довольно редко появляются вместе на публике, но уже несколько лет состоят в близких отношениях. Артистка на 13 лет младше телеведущего.