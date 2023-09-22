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Марат Башаров задумался о свадьбе: фото избранницы артиста

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    Актер и телеведущий Марат Башаров вновь решился на брак. Новой избранницей 49-летнего артиста стала актриса Ася Борисова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец». Башаров и Борисова хоть и довольно редко появляются вместе на публике, но уже несколько лет состоят в близких отношениях. Артистка на 13 лет младше телеведущего.

    Ася Борисова уроженка Читы. Актриса закончила ГИТИС и с 2008 года по 2015 год состояла в труппе московского Театра Луны. Также девушка активно снимается в кино и сериалах. Зрители могли видеть ее игру в «Склифосовском» и «Глухаре». Всего ее активе 26 киноработ.

    Как выглядит новая избранница скандального артиста – в галерее «Рамблера».

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