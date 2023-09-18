Адвокаты хирурга Хайдарова подали иски на Успенскую, Вдовина и Рашель
Красногорский, Мещанский и Басманный суды зарегистрировали четыре иска о защите чести, достоинства и деловой репутации от пластического хирурга Тимура Хайдарова. Они направлены к певице Любови Успенской, её дочери Татьяне Плаксиной, актёру Александру Вдовину и президенту Ассоциации жертв пластической хирургии Александре Рашель. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Хайдарова, в последнее время его семья подвергается травле, которая началась из-за критики со стороны ответчиков.
«Уже не секрет, что наша семья подвергается нападкам. В том числе со стороны Telegram-каналов и YouTube-каналов. И я уже молчу про фото и видео Тимура. А если почитать, что пишут в их чате! Никому не пожелаю такого. Я не собираюсь опускаться до их уровня. Я не буду создавать каналы и называть их именами всех оппонентов (а они известны). Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», – прокомментировала ситуацию жена Хайдарова Светлана Сильваши.
Согласно материалам дела против Успенской, хирург обвиняет певицу в распространении недостоверных сведений, который порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Кроме того, Успенская и её дочь, как следует из документа, публично оскорбляли Хайдарова и даже призывали к расправе над хирургом.
Иск против Александры Рашель также направлен на защиту чести, достоинства и деловой репутации врача. Дело против Вдовина, в свою очередь, связано с многочисленными угрозами, которые поступали семье хирурга от актёра. В 2017 году Вдовин сделал операцию у Хайдарова, но через шесть лет заявил о начавшихся проблемах со здоровьем, которые связаны с пережитой процедурой. Тогда актёр попытался потребовать с Хайдарова компенсацию в размере 10 миллионов рублей. Получив отказ, по версии истца, актёр начал угрожать семье хирурга.
«Вдовин угрожал Тимуру Хайдарову, его жене Светлане и их семье на протяжении всего их отпуска в Греции. Он буквально заваливал их голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить в аэропорту, приехать к ним домой и тд. При этом, делал это не всегда в адекватном состоянии. Он конкретно их запугал. Жена Тимура даже опасалась возвращаться из отпуска», – пояснил адвокат Хайдарова Александр Бенхин.
Ранее Любовь Успенская рассказала о неудачной пластике у Тимура Хайдарова.