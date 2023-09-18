Адвокаты хирурга Хайдарова подали иски на Успенскую, Вдовина и Рашель

«Уже не секрет, что наша семья подвергается нападкам. В том числе со стороны Telegram-каналов и YouTube-каналов. И я уже молчу про фото и видео Тимура. А если почитать, что пишут в их чате! Никому не пожелаю такого. Я не собираюсь опускаться до их уровня. Я не буду создавать каналы и называть их именами всех оппонентов (а они известны). Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», – прокомментировала ситуацию жена Хайдарова Светлана Сильваши.