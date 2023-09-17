Успенская рассказала о неудачной пластике

«Он сказал, что мне надо сделать грудь, потому что я давно делала в Америке. Предложил освежить, сделать бесплатно. В общем, такое наговорил. Я сказала, что не надо бесплатно. И он освежил. Рассказал потом обо мне, придумал историю, что я пришла с плохими анализами. Он делал меня семь часов, семь часов держал под наркозом! Я была вся перебинтованная, завязанная!» - возмущается королева шансона.