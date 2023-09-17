Успенская рассказала о неудачной пластике
Успенская на фоне скандала певицы Славы с звездным хирургом Тимуром Хайдаровым рассказала о своей неудачной пластической операции. По ее словам, обратиться в клинику ее уговорил сам врач.
«Он сказал, что мне надо сделать грудь, потому что я давно делала в Америке. Предложил освежить, сделать бесплатно. В общем, такое наговорил. Я сказала, что не надо бесплатно. И он освежил. Рассказал потом обо мне, придумал историю, что я пришла с плохими анализами. Он делал меня семь часов, семь часов держал под наркозом! Я была вся перебинтованная, завязанная!» - возмущается королева шансона.
Через некоторое время певице стало ясно, что нужно спасаться и она обратилась к другому врачу.
«Я все это увидела, мне стало плохо, у меня текла какая-то жидкость из рук, гноилось, он мне порезал руки. Кроме того, они стали как-то подвисать. Одна грудь была больше, другая меньше, одна каменная. У меня нашли в груди каменной какие-то пуговицы, антитела какие-то. У меня есть доказательства, что во мне были эти кусочки», - заявила Успенская.
В тот момент времени у Успенской были большие проблемы с дочерью, и она не нашла в себе сил воевать с едва не искалечившим ее медиком, пишет thevoicemag.ru.
. «Я думала сначала, что я одна жертва этого всего происходящего. Я думала, со мной не получилось. Когда все это случилось, это был не самый удачный момент моей жизни», — пояснила певица.
ГУ МВД России по Москве приняло заявление от Роскомнадзора против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского. По его информации, началась проверка.