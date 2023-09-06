Солист группы «На-На» рассказал о болезни сына

По словам Жеребкина, его сын Денис страдает от сахарного диабета. При этом музыкант уже имеет опыт в уходе за больным диабетом, поэтому ребёнок не сталкивается с большими проблемами из-за этого недуга. Солист группы «На-На» подчеркнул, что созданием таких условий для Дениса занимается вся семья.

Помимо этого, Жеребкин также рассказали и о собственном здоровье. Музыкант признался, что в последние несколько лет часто обращается к врачам из-за различных заболеваний. Он добавил, что в последнее время старается соблюдать здоровый образ жизни, так как одно из недавних обследований выявило ряд нарушений в работе организма. О каком именно диагнозе идёт речь, Жеребкин не уточнил.