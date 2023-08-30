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Вся жизнь – «На-На»: 55 лет Вячеславу Жеребкину

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Концерт с участием звезд эстрады, посвященный 40-летию театра Эстрады. Выступает поп-группа "На-На", солирует Вячеслав Жеребкин, 1994 год 
© РИА Новости
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Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин в 2002 году 
© РИА Новости
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Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин и пиар-менеджер Юлиана Шепелева едят пиццу, из которой была выложена самая большая в мире карта Италии в ресторане "IL Патио", 2004 год 
© РИА Новости
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Участники группы "На-на" Павел Соколов, Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов во время презентации фильма «Миша или Новые приключения Юлии» - второй части скандального фильма "Юлия"- в культурно-развлекательном комплексе "Golden Palace", 2007 год 
© РИА Новости

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Продюсер Барри Алибасов и музыкант Вячеслав Жеребкин на закрытом показе завершающего дня Russian Fashion Week коллекции SLAVA ZAITSEV pret-a-porter de luxe осень-зима 2009-2010 
© РИА Новости
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Участник группы "НА-НА" Вячеслав Жеребкин на показе "круизной" коллекции марки YanaStasia от дизайнеров Яны и Анастасии Шевченко в рамках Volvo Fashion Week, 2011 год 
© РИА Новости
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Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин на показе премьерной коллекции весна/лето 2011 EVOLUTION дизайнера Андрея Павлова, который прошел в рамках XXIV сезона "Volvo-Недели Моды в Москве" 
© РИА Новости
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Участник группы "На-На" Вячеслав Жеребкин на пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам в честь 25-летия коллектива, 2014 год 
© РИА Новости
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Участники группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, Владимир Политов, Леонид Семидьянов во время празднования масленицы в ресторане "Гусятникоff", 2016 год 
© РИА Новости

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Участник группы "На-На" Вячеслав Жеребкин выступает на концерте "Золотые хиты МУЗ-ТВ" в столичном концертном зале "Music Media Dome" в Москве, 2022 год 
© РИА Новости
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Участник группы "На-На" Вячеслав Жеребкин выступает на концерте XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2023 год 
© РИА Новости

    Сегодня 55 лет исполняется постоянному солисту группы культовой группы «На-На» Вячеславу Жеребкину.

    Жеребкин родился в 1968 году в посёлке Мещерино Московской области. В детстве будущий артист занимался футболом, боевыми искусствами и музыкой. После школы окончил ПТУ, где получил специальность аппаратчика-гидрометаллурга. Затем служил в армии в танковой части, после дембеля работал на заводе.

    В 1992 году Вячеслав Жеребкин решил пройти кастинг в популярную группу «На-На» и вскоре стал солистом коллектива. Этот состав, где также Владимир Политов, Владимир Асимов, Владимир Лёвкин поклонники стали позже называть «золотым». Именно в это время квартет записал множество хитов, ставших культовыми.

    В разные годы о личной жизни Вячеслава ходило множество слухов. Поклонницы считали его секс-символом, а «желтая пресса» постоянно рассказывала о любовных похождениях певца. Позже артист признался, что эти сплетни были слишком преувеличены, и ему доставалось гораздо меньше женского внимания, чем другим «нанайцам». Несмотря на это, Вячеслав многодетным отцом. У Жеребкина двое детей от первого брака (Ксения и Данила) и четверо (Лиза, Денис, Кирилл, Виталий) – от текущего. Его вторая жена Татьяна была поклонницей группы и ждала участников «На-На» у подъезда.

    Как менялся знаменитый «нанаец» Вячеслав Жеребкин – в галерее «Рамблера».

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