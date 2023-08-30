Сегодня 55 лет исполняется постоянному солисту группы культовой группы «На-На» Вячеславу Жеребкину.

Жеребкин родился в 1968 году в посёлке Мещерино Московской области. В детстве будущий артист занимался футболом, боевыми искусствами и музыкой. После школы окончил ПТУ, где получил специальность аппаратчика-гидрометаллурга. Затем служил в армии в танковой части, после дембеля работал на заводе.

В 1992 году Вячеслав Жеребкин решил пройти кастинг в популярную группу «На-На» и вскоре стал солистом коллектива. Этот состав, где также Владимир Политов, Владимир Асимов, Владимир Лёвкин поклонники стали позже называть «золотым». Именно в это время квартет записал множество хитов, ставших культовыми.

В разные годы о личной жизни Вячеслава ходило множество слухов. Поклонницы считали его секс-символом, а «желтая пресса» постоянно рассказывала о любовных похождениях певца. Позже артист признался, что эти сплетни были слишком преувеличены, и ему доставалось гораздо меньше женского внимания, чем другим «нанайцам». Несмотря на это, Вячеслав многодетным отцом. У Жеребкина двое детей от первого брака (Ксения и Данила) и четверо (Лиза, Денис, Кирилл, Виталий) – от текущего. Его вторая жена Татьяна была поклонницей группы и ждала участников «На-На» у подъезда.