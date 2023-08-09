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Генпрокуратуру Армении призвали возбудить дело против основателя Little Big

Адвокат Ара Зограбян заявил, что более тысяч граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с призывом возбудить уголовное дело против основателя группы Little Big Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает ТАСС.

Генпрокуратуру Армении призвали возбудить дело против основателя Little Big
© РИА Новости

Уточняется, что обратившиеся также хотят запретить концерт Прусикина в Ереване, который запланирован на 12 августа.

«Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление о преступлении подписали 1 257 соотечественников. Оно было официально отправлено в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело», – рассказал Зограбян.

Адвокат считает, что Прусикин занимается распространением контента, который разжигает религиозную ненависть. Реакция Генпрокуратуры Армении на заявление пока неизвестна.

Ранее концерт Little Big отменили на Бали.

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