Генпрокуратуру Армении призвали возбудить дело против основателя Little Big

«Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление о преступлении подписали 1 257 соотечественников. Оно было официально отправлено в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело», – рассказал Зограбян.