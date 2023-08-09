Генпрокуратуру Армении призвали возбудить дело против основателя Little Big
Адвокат Ара Зограбян заявил, что более тысяч граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с призывом возбудить уголовное дело против основателя группы Little Big Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что обратившиеся также хотят запретить концерт Прусикина в Ереване, который запланирован на 12 августа.
«Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление о преступлении подписали 1 257 соотечественников. Оно было официально отправлено в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело», – рассказал Зограбян.
Адвокат считает, что Прусикин занимается распространением контента, который разжигает религиозную ненависть. Реакция Генпрокуратуры Армении на заявление пока неизвестна.
Ранее концерт Little Big отменили на Бали.