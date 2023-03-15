На Бали отменили концерт группы Little Big

Группа Little Big сообщила об отмене мартовского концерта на Бали. Выступление коллектива перенесли на апрель.

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Концерт российской группы должен был состояться 16 марта. Но за сутки до мероприятия музыканты сообщили в соцсети об его отмене.

«Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля», – говорится в сообщении на странице группы.

Других подробностей о причине переноса шоу не сообщается. Поклонники Little Big были возмущены, что их не предупредили заранее об отмене мероприятия. Среди них были и те, кто специально прилетел на остров, чтобы попасть на выступление группы.