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22 минуты назад

На Бали отменили запланированный на март концерт группы Little Big

Слово и Делоиещё 1

Группа Little Big сообщила об отмене мартовского концерта на Бали. Выступление коллектива перенесли на апрель.

На Бали отменили концерт группы Little Big
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Концерт российской группы должен был состояться 16 марта. Но за сутки до мероприятия музыканты сообщили в соцсети об его отмене.

«Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля», – говорится в сообщении на странице группы.

Других подробностей о причине переноса шоу не сообщается. Поклонники Little Big были возмущены, что их не предупредили заранее об отмене мероприятия. Среди них были и те, кто специально прилетел на остров, чтобы попасть на выступление группы.

В настоящее время участники коллектива проживают и строят карьеру в США. Они покинули Россию после начала СВО.

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