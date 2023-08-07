Главный сказочник страны: 50 лет со дня рождения Михаила Горшенева

50 лет назад 7 августа 1973 года в городе Бокситогорск (Ленинградская область) родился один из основателей группы «Король и Шут» Михаил Горшенев (Горшок).

Творческий путь будущего музыканта начался в 1988 году, когда он вместе с одноклассниками Александром Балуновым и Александром Щиголевым основал рок-группу «Контора». Через два года к ним в качестве второго вокалиста присоединился Андрей Князев. С этого момента коллектив стал называться «Король и Шут».

Молодость Михаила Горшенева пришлась на «лихие 90-е». Горшок вел разгульный образ жизни настоящего панка, не считаясь со своим здоровьем. На старте карьеры Михаил встретил свою первую любовь и жену – Анфису, которая полностью разделяла все пагубные привычки певца. Известно, что в те годы он пережил восемь клинических смертей, множество раз оказывался в психиатрических клиниках, где лечился от наркомании.

Лишь в 2003 году, после развода с Анфисой, Михаил Горшенев начал отходить от образа безбашенного малого и больше сосредоточился на творчестве, чем на сомнительных удовольствиях. Именно в эти годы группа «Король и Шут» становится одним из самых популярных рок-коллективов не только в России, но и в странах бывшего СССР.

В 2005 году Михаил женился на Ольге Шаботовой, с который пробыл в браке до самой смерти.

В начале 2011 года напряженность в отношениях между Горшком и Князем достигла своего апогея. Вскоре Андрей Князев объявил сначала о приостановке своего участия в «Короле и Шуте», а затем окончательно покинул группу.

Несмотря на музыкальные успехи Горшенев погрузился в депрессию и вернулся к зависимостям. Состояние здоровья главного панка России стремительно ухудшалось. 19 июля 2013 года Михаил Горшенёв скоропостижно скончался в своём пригородном доме в Санкт-Петербурге. У лидера «Короля и Шута» не выдержало сердце.