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Главный сказочник страны: 50 лет со дня рождения Михаила Горшенева

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Вокалист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев во время выступления на музыкальном фестивале "Крылья-2005" 
© ТАСС
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Солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев на фестивале «Нашествие-2008» 
© ТАСС
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Михаил Горшенев во время выступления на территории Зеленого театра ЦПКиО им. Горького, 2008 год 
© ТАСС
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Михаил "Горшок" Горшенев во время выступления на рок-фестивале "Нашествие-2009" 
© РИА Новости

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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (Горшок) во время выступления на рок-фестивале "Нашествие", 2010 год 
© ТАСС
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Участники группы "Король и Шут" солист Михаил Горшенев ("Горшок") и гитарист Александр Леонтьев ("Ренегат") (слева направо) на концерте в клубе Arena Moscow, посвященном выходу нового альбома группы "Праздник Крови", 2011 год 
© РИА Новости
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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горешенев (Горшок) на концерте в клубе Arena Moscow, посвященном выходу нового альбома группы "Праздник Крови", 2011 год 
© РИА Новости
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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (Суини Тодд) в сцене из зонг-оперы "TODD" режиссера Владимира Золотаря в ДК "МАИ", 2012 год 
© ТАСС
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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (Горшок) выступает на музыкальном фестивале "Нашествие", 2013 год 
© РИА Новости

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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев во время выступления на фестивале "Чартова дюжина" в СК "Юбилейный", 2013 год 
© ТАСС
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Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (Горшок) во время выступления на рок-фестивале "Нашествие" в Большом Завидово, 2013 год 
© ТАСС

    50 лет назад 7 августа 1973 года в городе Бокситогорск (Ленинградская область) родился один из основателей группы «Король и Шут» Михаил Горшенев (Горшок).

    Творческий путь будущего музыканта начался в 1988 году, когда он вместе с одноклассниками Александром Балуновым и Александром Щиголевым основал рок-группу «Контора». Через два года к ним в качестве второго вокалиста присоединился Андрей Князев. С этого момента коллектив стал называться «Король и Шут».

    Молодость Михаила Горшенева пришлась на «лихие 90-е». Горшок вел разгульный образ жизни настоящего панка, не считаясь со своим здоровьем. На старте карьеры Михаил встретил свою первую любовь и жену – Анфису, которая полностью разделяла все пагубные привычки певца. Известно, что в те годы он пережил восемь клинических смертей, множество раз оказывался в психиатрических клиниках, где лечился от наркомании.

    Лишь в 2003 году, после развода с Анфисой, Михаил Горшенев начал отходить от образа безбашенного малого и больше сосредоточился на творчестве, чем на сомнительных удовольствиях. Именно в эти годы группа «Король и Шут» становится одним из самых популярных рок-коллективов не только в России, но и в странах бывшего СССР.

    В 2005 году Михаил женился на Ольге Шаботовой, с который пробыл в браке до самой смерти.

    В начале 2011 года напряженность в отношениях между Горшком и Князем достигла своего апогея. Вскоре Андрей Князев объявил сначала о приостановке своего участия в «Короле и Шуте», а затем окончательно покинул группу.

    Несмотря на музыкальные успехи Горшенев погрузился в депрессию и вернулся к зависимостям. Состояние здоровья главного панка России стремительно ухудшалось. 19 июля 2013 года Михаил Горшенёв скоропостижно скончался в своём пригородном доме в Санкт-Петербурге. У лидера «Короля и Шута» не выдержало сердце.

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