Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Басманный суд Москвы оштрафовал российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную как Монеточка, (признана иноагентом в России) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, причиной штрафа стали посты в социальных сетях, на которых отсутствовала маркировка о признании иностранным агентом.
«Суд признал Гырдымову Е. А. виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента") и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», – заявили в суде.
Отметим, что это уже не первый раз, когда Монеточку штрафуют за отсутствие маркировки иностранного агента. Ранее аналогичный штраф был выписан 16 июня.