Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

«Суд признал Гырдымову Е. А. виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента") и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», – заявили в суде.