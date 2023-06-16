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Монеточку* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы в пятницу назначил штраф певице Елизавете Гардымовой, известной как Монеточка (признана иноагентом в РФ). Теперь исполнительница обязана выплатить 30 тыс. руб. за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом сообщают «Известия».

Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента
© РИА Новости

Как отмечается, суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Артистка нарушила закон о деятельности иностранного агента, в частности, из-за отсутствия соответствующей маркировки.

Напомним, в январе этого года исполнительница была внесена в реестр иностранных агентов. Предположительно, Монеточка собирала деньги на поддержку Украины и высказывалась против СВО. Кроме того, звезда получала поддержку от иностранных источников.

Ранее также за отсутствие маркировки иноагента был оштрафован писатель Дмитрий Глуховский (признан иноагентом в РФ). Сумма взыскания составила 40 тысяч рублей. Какие именно публикации стали причинами судебного разбирательства пока неизвестно.

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