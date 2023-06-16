Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы в пятницу назначил штраф певице Елизавете Гардымовой, известной как Монеточка (признана иноагентом в РФ). Теперь исполнительница обязана выплатить 30 тыс. руб. за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Артистка нарушила закон о деятельности иностранного агента, в частности, из-за отсутствия соответствующей маркировки.

Напомним, в январе этого года исполнительница была внесена в реестр иностранных агентов. Предположительно, Монеточка собирала деньги на поддержку Украины и высказывалась против СВО. Кроме того, звезда получала поддержку от иностранных источников.