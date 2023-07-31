Погребняк назвала причину расставания с мужем

«Мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают. Между нами просто пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Мы заранее обговорили, что дети останутся со мной. У нас нет конфликта. Я счастлива!», – рассказала она.