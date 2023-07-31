Погребняк назвала причину расставания с мужем
Блогер Мария Погребняк назвала причину расставания с мужем Павлом Погребняком. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По её словам, расставание произошло не из-за измен Павла, информация о которых появилась в СМИ.
«Мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают. Между нами просто пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Мы заранее обговорили, что дети останутся со мной. У нас нет конфликта. Я счастлива!», – рассказала она.
Отмечается, что Павел и Мария Погребняк прожили вместе 8 лет. У бывших супругов трое сыновей. Сейчас их старшему ребёнку Артёму 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.
Ранее Мария Погребняк рассказала о своём новом возлюбленном.
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