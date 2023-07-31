Мария Погребняк раскрыла подробности о новом возлюбленном

Блогер Мария Погребняк в разговоре с kp.ru призналась, что знает своего нового возлюбленного Игоря Головинского уже много лет.
«Он не публичный человек. Мы знакомы много лет. Встретились в компании друзей. Остальное вы узнаете, когда придет время», — подчеркнула Погребняк.
Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, у экс-супругов трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.
Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию. Мария Погребняк отмечала, что не собирается комментировать развод из-за детей, чтобы не нанести им лишнюю психологическую травму.