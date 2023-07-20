Shaman прокомментировал канадские санкции
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, прокомментировал своё попадание в санкционный список Канады. Об этом сообщает ТАСС.
Певец назвал санкции «мелочью», а также добавил, что связывает свою жизнь исключительно с Россией.
«Сегодня вышел клип на мою новую песню "Мой бой", и уже через несколько часов я попал под санкции. О таких мелочах мне думать некогда – в самом разгаре мой большой гастрольный тур "Я – русский", в рамках которого запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах нашей бескрайней страны. С ней я и связываю свое будущее», – заявил он.
Ранее власти Канады внесли в санкционные списки 39 физических и 25 юридических лиц из России.
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