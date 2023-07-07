Певица Бритни Спирс прервала молчание после избиения охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма. Исполнительница вышла на связь с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

«Переживать травматический опыт для меня не в новинку, на мою долю его выпало много. Я не была готова к тому, что случилось со мной прошлой ночью. Я узнала атлета в лобби отеля, когда шла на ужин. После я пошла в ресторан другого отеля и снова его увидела. Я решила подойти к нему и поздравить с успехом. Было очень громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь его внимание. Я знаю о заявлении игрока, в котором упоминается, что я «схватила его сзади», но я просто похлопала его по плечу. Затем его охрана ударила меня по лицу на глазах у толпы, едва не сбив меня с ног и не сорвав очки с моего лица», — рассказала исполнительница свою версию инцидента в отеле Aria Resort&Casino в Лас-Вегасе.

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Бритни Спирс отметила, что надеется получить публичные извинения от Виктора Вембаньяма.

«Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко и деморализующе в сложившейся ситуации. Мой рост — 5 футов и 3 дюйма, а его — 7 футов и 4 дюйма», — пожаловалась она.

Певица добавила, что ей «неловко делиться произошедшим со всем миром», но она считает, что сделать это нужно, чтобы привлечь внимание к проблеме физического насилия.

41-летняя поп-королева и сама горазда распускать руки, но в этот раз инициатором стычки была не она, да чего уж там, она даже повода не давала. Бритни Спирс всего лишь хотела сделать памятное селфи с баскетболистом Виктором Вембаньяма, которого увидела в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Певица подошла к звезде NBA со спины и хлопнула его по плечу, охранник отреагировал моментально, ударив Бритни тыльной стороной руки, пишет TMZ. Селебрити упала на землю, отряхнулась и отошла. А обидчик, узнав ее, тут же извинился: «Ты понимаешь, каково это, когда тебя окружают фанаты». Но ранимой Бритни этого недостаточно — простила только на словах и подала заявление в полицию.

Судя по всему, бедняга легко не отделается. Издание добавляет, что правоохранительные органы будут проводить расследование со статусом «уголовное».

«Инцидент воспринимается так же серьезно, как сердечный приступ», — отметил источник таблоида.

С одной стороны, певице публичный скандал только на руку: как иначе заставить говорить о себе перед выпуском мемуаров? С другой, Бритни, которая после многочисленных разборок с опекунством сосредоточена на своем ментальном здоровье, только этого не хватало.

Звезда американского баскетбола Виктор Вембаньяма впервые прокомментировал недавний инцидент с его охранником, который ударил певицу Бритни Спирс и повалил ее на пол.

— Я знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился вкусным ужином, — написал он в Twitter.

По словам 19-летнего спортсмена, он не знал, кем была женщина, которую оттащил его охранник. О том, что это была поп-дива, он узнал лишь спустя несколько часов.

Муж певицы Бритни Спирс отреагировал на новость о ее избиении охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма. Свой комментарий Сэм Асгари опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

«Я выступаю против насилия в любой форме, тем более когда нет необходимости защитить себя или кого-либо еще, кто не в состоянии сделать это самостоятельно. Самооборона может быть неизбежна, но защита любой женщины, особенно моей жены, не обсуждается. Я считаю свою реакцию сдержанной, учитывая, что произошло, и надеюсь, что мужчина, о котором идет речь, усвоит урок и изменит свое пренебрежительное отношение к женщинам. Спасибо за поддержку», — заявил он.

Свою реакцию Асгари назвал «сдержанной».

Очередной запутанный скандал разгорается вокруг известной певицы Бритни Спирс. Накануне в английских таблоидах появились публикации, в которых сыновья певицы и ее бывший муж Кевин Федерлайн высказывают опасения, что она принимает запрещенные препараты.

Узнав об их обвинениях, певица в своих социальных сетях обратилась к бывшему супругу и детям.

"Я так старалась делать для вас приятные вещи, но этого было недостаточно. Вы идете за моей спиной и говорите обо мне, и это разрывает мне сердце. Почему мне говорят, что я должна быть выше этого, когда окружающие падают так низко?" - написала Бритни Спирс.

Она напомнила также, что чаще всего дети запирались в своих комнатах, когда проводили у нее время.

Как передает TMZ, юристы звезды заявляют, что по их данным Кевин Федерлайн признал, что опубликованные материалы содержат "ложь и выдумки" о Бритни, а также "эксплуатируют ее несовершеннолетних детей, что выходит за рамки допустимого".

Ранее стало известно, что 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден не виделись с матерью с начала прошлого года. С новым мужем у певицы тоже не все гладко, а ее публичное поведение по просьбе журналистов оценила психиатр Майкла Джексона.

новость от 12 июня

Адвокат Бритни Спирс, Мэтью Розенгарт, осуждает «ложное и клеветническое» сообщение о том, что исполнительница употребляет кристаллический мет. Об этом пишет Page Six.

Розенгарт направил газете Daily Mail письмо, в котором он требует провести внутреннее расследование по поводу новой скандальной статьи.

«Daily Mail через Дафну Барак вчера опубликовала статью, содержащую многочисленные ложные и клеветнические измышления в отношении моего клиента Бритни Спирс, которые приписываются Кевину Федерлайну [бывший муж певицы] и их детям, в частности, о «кристаллическом метамфетамине», — говорится в письме.

Розенгарт отметил, что Федерлайн, который был женат на Спирс с 2004 по 2007 год, «признал ложность истории Барак».

«Я отдельно узнал, что в нескольких случаях Барак пыталась связаться с Бритни под ложными предлогами, опять же с ее несовершеннолетними детьми, что является эксплуатацией, преследованием и возмутительным [действием]. Более того, с представителями Бритни не связывались до публикации этой истории, что еще больше демонстрирует фактический злой умысел и безрассудное пренебрежение к правде», — написал Розенгарт.