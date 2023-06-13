Сыновья Бритни Спирс рассказали о наркозависимости матери

Очередной запутанный скандал разгорается вокруг известной певицы Бритни Спирс. Накануне в английских таблоидах появились публикации, в которых сыновья певицы и ее бывший муж Кевин Федерлайн высказывают опасения, что она принимает запрещенные препараты.

Узнав об их обвинениях, певица в своих социальных сетях обратилась к бывшему супругу и детям.

"Я так старалась делать для вас приятные вещи, но этого было недостаточно. Вы идете за моей спиной и говорите обо мне, и это разрывает мне сердце. Почему мне говорят, что я должна быть выше этого, когда окружающие падают так низко?" - написала Бритни Спирс.

Она напомнила также, что чаще всего дети запирались в своих комнатах, когда проводили у нее время.

Как передает TMZ, юристы звезды заявляют, что по их данным Кевин Федерлайн признал, что опубликованные материалы содержат "ложь и выдумки" о Бритни, а также "эксплуатируют ее несовершеннолетних детей, что выходит за рамки допустимого".