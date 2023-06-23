Бузова обещала «поднять с колен» российский футбол

Бузова планирует «поднять с колен» российский футбол
Певица Ольга Бузова заявил, что собирается заняться российским футболом, а также пообещала «поднять его с колен». Об этом сообщает РИА ФАН.
Отмечается, что Бузова провела встречу с полузащитником из Бразилии Артуром Мело, который на правах аренды выступает за британский футбольный клуб «Ливерпуль». По словам Бузовой, она взяла контакты спортсмена и собирается уговорить его присоединиться к сборной России по футболу.
«Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен», – заявила она.
Ранее Бузова показала виллу на африканской скале, в которой остановилась на несколько дней.
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