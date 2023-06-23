Бузова обещала «поднять с колен» российский футбол

Певица Ольга Бузова заявил, что собирается заняться российским футболом, а также пообещала «поднять его с колен». Об этом сообщает РИА ФАН.

Отмечается, что Бузова провела встречу с полузащитником из Бразилии Артуром Мело, который на правах аренды выступает за британский футбольный клуб «Ливерпуль». По словам Бузовой, она взяла контакты спортсмена и собирается уговорить его присоединиться к сборной России по футболу.

«Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен», – заявила она.