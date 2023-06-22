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Певица Ольга Бузова похвасталась виллой на скале в Африке

Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась виллой в Африке, которая находится на скале. В социальных сетях она показала свой дом на несколько дней.

Певица Ольга Бузова похвасталась виллой на скале в Африке
© Слово и Дело

Бузова подчеркнула, что с виллы открываются красивые виды, без которых она не могла оставить своих поклонников. Кроме этого, она поблагодарила сотрудников, которые позаботились об ухоженном состоянии особняка.

«Вы посмотрите просто, какая красота! Это мой дом на три дня. Вы представляете, где я буду жить три дня? Я вам все попозже поснимаю, но вот мой дом. У меня просто нет слов! Божечки!» — поделилась артистка в соцсетях.

Пользователи Сети предположили, что экс-ведущая шоу «Дом-2» отправилась в Африку ради работы. По слухам, там она снимется в новом проекте.

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