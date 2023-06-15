Студия Universal ограничила сотрудничество с Rammstein

Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment ограничила сотрудничество с немецкой метал-группой Rammstein из-за обвинений её солиста Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ограничения вступили в силу на неопределённый срок. Как заявили в самой компании, ситуация с Линдеманном требует полноценного расследования со стороны официальных органов.

«После того, как стало известно об обвинениях, мы до дальнейшего уведомления приостановили маркетинговую и рекламную деятельность в отношении записей группы», – сообщили в Universal Music Entertainment.