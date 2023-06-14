Против солиста Rammstein начали проверку после обвинения в изнасиловании

Прокуратура Берлина начала проверку против солиста знаменитой немецкой металл-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Причиной для проверки послужили обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Уточняется, что Линдеманна подозревают в нарушении статьи 177 уголовного кодекса Германии – «Сексуальное домогательство, изнасилование». Поводом для расследования послужило несколько обращений от предполагаемых жертв сексуальных домогательств. На данном этапе следствие рассматривает два обращения – в них девушки заявили, что подверглись изнасилованию и жестокому обращению от Линдеманна. При этом ещё начале июня издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило работу с музыкантом из-за подобных заявлений.