Уже совершеннолетний: Как сейчас выглядит сын Децла

Юноша не боится сравнений со звездным отцом и смело продолжает его дело под псевдонимом Juzeppe Junior. Антоний даже снял первый клип The Dzen. За год видео на платформе YouTube посмотрели более 400 тысяч человек.

Поклонники Децла разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что отец и сын очень похожи друг на друга, другие считают, что Антоний пошел больше в Юлию, чем в Кирилла. Сам же молодой человек не унывает и хочет идти по собственному пути, а не копировать отца, как внешне, так и в творчестве.