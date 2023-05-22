Васильева назвала Пугачеву великим, но глупым человеком

«Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он сволочь. Ну уехал – и сиди там, работай, и зарабатывай, и живи, и радуйся. Но зачем это всё – обливать нас грязью такой? Я понимаю, что это значит, он давно так думал... Он давно это в себе носил, он давно хотел, может быть, уехать... Он просто должен был доработать, заработать, сколько надо. Он пользовался страной», – заявила Васильева.