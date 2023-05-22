Васильева назвала Пугачеву великим, но глупым человеком
Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что комик Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) просто «воспользовался Россией», а певица Алла Пугачёва является «великим, но глупым человеком». Об этом она рассказала на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
Во время интервью Васильева прокомментировала отъезд Пугачёвой и Галкина из России, а также их критику в адрес российской власти. Она назвала Галкина «сволочью», и считает, что тот давно «носил это в себе» и просто пользовался страной.
«Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он сволочь. Ну уехал – и сиди там, работай, и зарабатывай, и живи, и радуйся. Но зачем это всё – обливать нас грязью такой? Я понимаю, что это значит, он давно так думал... Он давно это в себе носил, он давно хотел, может быть, уехать... Он просто должен был доработать, заработать, сколько надо. Он пользовался страной», – заявила Васильева.
Помимо этого, артистка также раскритиковала певицу Аллу Пугачёву.
«Она очень глупый человек оказалась. Собственно, я никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, она великая. Я редко говорю это слово. Она актриса. Ей неважно было, какой у нее голос. Это ее не интересовало, она пела и пела. И не будет такой. Но она глупая, к сожалению», – считает Васильева.
Она также добавила, что отказала бы в возвращении всем тем, кто покинул России, после чего стал выступать с критикой в сторону российской власти.
Ранее Алла Пугачёва дала положительную характеристику бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иностранным агентом в РФ) в суде.