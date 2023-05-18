Пугачева заступилась за Ройзмана* перед судом

Певица Алла Пугачева стала одной из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в РФ ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Текст письма певицы есть в распоряжении редакции.

«Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды , вдовы первого президента России Наины Ельциной , Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко », — передает корреспондент из зала суда.

В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале.