Как живет Елена Блиновская: первые фото с обысков в загородном доме

В отношении автора «Марафона желаний» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и легализации более 43 млн рублей. Сотрудники ФСБ задержали ее при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переписала большую часть имущества на близких. В ее собственности остались только участок в Симферополе на 50 гектаров и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Дом в коттеджном поселке Millennium Park в Истре, Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach, мотоциклы и прочее имущество юридически принадлежат ее супругу Алексею Блиновскому. В уголовном деле он проходит свидетелем.