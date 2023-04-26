Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

Ведущий Иван Ургант воссоздал выпуск своей программы «Вечерний Ургант» на частном мероприятии на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запись с корпоратива попала в сеть. На ней можно увидеть, как Ургант беседует с футболистом Александром Кокориным, который выступил в роли приглашенного гостя шоу. Также мероприятие посетил музыкант Дмитрий Маликов, который исполнил на сцене музыкальный номер.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярное шоу убрали из эфирной сетки.