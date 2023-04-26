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Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

Ведущий Иван Ургант воссоздал выпуск своей программы «Вечерний Ургант» на частном мероприятии на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре
© РИА Новости

Запись с корпоратива попала в сеть. На ней можно увидеть, как Ургант беседует с футболистом Александром Кокориным, который выступил в роли приглашенного гостя шоу. Также мероприятие посетил музыкант Дмитрий Маликов, который исполнил на сцене музыкальный номер.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярное шоу убрали из эфирной сетки.

Ранее Иван Ургант заявил, что ещё обязательно вернётся на «Первый канал».

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