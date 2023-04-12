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20 минут назад

Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал

Илья Родин

Шоумен и телеведущий Иван Ургант рассказал, что планирует вернуться в эфир Первого канала. Об этом пишет РИА «Новости».

Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты на премьере фильма «Вызов» задали шоумену вопрос о его дальнейших планах. В частности, о том, планирует ли Ургант вернуться на Первый канал.

«Конечно, вернусь», - констатировал телеведущий.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года в Telegram-каналах появились фотографии, на которых Ургант вместе с певцом Филиппом Киркоровым был запечатлен на фоне декораций, напоминающих о его передачах.

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В феврале шоумен разместил в соцсетях фотографию из редакции «Вечернего Урганта». Под снимком он оставил короткое сообщение: «вся команда в сборе».

Вместе с тем, официального подтверждения со стороны Первого канала пока не последовало.

Общество,Иван Ургант,Филипп Киркоров,Первый канал,
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