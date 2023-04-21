Отец Киркорова прокомментировал сообщения о проверке сына на гей-пропаганду
90-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил, что поддержит сына, если Генпрокуратура и Роскомнадзор проверит его выступления на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает News.ru.
«Я лично на концерте Филиппа не присутствовал, так что подробностей происходящего не знаю. Сам узнал об этом от журналистов. Но Филиппа я поддержу в любом случае», – заявил Бедрос Киркоров.
Напомним, что ранее надзорные ведомства России получили запрос от юриста Максима Сурова на проверку концертной деятельности Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ. Такое обращение Суров сделал из-за записи с концерта Киркорова, на которой певец закидывает ногу на мужчину из подтанцовки, а потом приобнимает его.