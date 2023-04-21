$81.49-0.1389.35-0.11

Отец Киркорова прокомментировал сообщения о проверке сына на гей-пропаганду

90-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил, что поддержит сына, если Генпрокуратура и Роскомнадзор проверит его выступления на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает News.ru.

Отец Киркорова прокомментировал сообщения о проверке сына на гей-пропаганду
© РИА Новости

«Я лично на концерте Филиппа не присутствовал, так что подробностей происходящего не знаю. Сам узнал об этом от журналистов. Но Филиппа я поддержу в любом случае», – заявил Бедрос Киркоров.

Напомним, что ранее надзорные ведомства России получили запрос от юриста Максима Сурова на проверку концертной деятельности Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ. Такое обращение Суров сделал из-за записи с концерта Киркорова, на которой певец закидывает ногу на мужчину из подтанцовки, а потом приобнимает его.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий