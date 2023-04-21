Отец Киркорова прокомментировал сообщения о проверке сына на гей-пропаганду

90-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил, что поддержит сына, если Генпрокуратура и Роскомнадзор проверит его выступления на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает News.ru .

«Я лично на концерте Филиппа не присутствовал, так что подробностей происходящего не знаю. Сам узнал об этом от журналистов. Но Филиппа я поддержу в любом случае», – заявил Бедрос Киркоров .

Напомним, что ранее надзорные ведомства России получили запрос от юриста Максима Сурова на проверку концертной деятельности Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ. Такое обращение Суров сделал из-за записи с концерта Киркорова, на которой певец закидывает ногу на мужчину из подтанцовки, а потом приобнимает его.