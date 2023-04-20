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49 минут назад

Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ из-за объятий с танцорами

Lenta.ru

Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили запрос на проверку концерта эстрадного певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ФАН.

Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее обращение было направлено из-за видеозаписи, на которой поп-артист закидывает ногу и приобнимает одного из мужчин из состава подтанцовки. Отмечается, что в надзорные ведомства обратился юрист Максим Суров.

По его мнению, данный ролик с выступления Киркорова, опубликованный в соцсетях, содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ. Суров попросил провести экспертизу данного видео на соответствие закону и привлечь виновных к ответственности.

Филипп Киркоров признался, что уже три месяца состоит в романтических отношениях

Ранее БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля. Выступление певца «по техническим причинам» перенесли на пятницу, 21 апреля.

Шоу-бизнес,Максим Суров,Филипп Киркоров,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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