Уже не мальчики: 30 лет Backstreet Boys

Окрыленные успехом Backstreet Boys стали выступать в местных школах, торговых центрах и ночных клубах. Вскоре их заметили продюсеры и 1994 году они заключили контракт со звукозаписывающей компанией Jive Records. В США в то время балом правил гранж и гангста-рэп, поэтому их первый сингл «We’ve got it going on» остался практически незамеченным в Америке. При этом песня достигла топ-5 в хит-парадах Германии, Швейцарии, Австрии, Франции и Нидерландов.