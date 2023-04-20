Уже не мальчики: 30 лет Backstreet Boys

20 апреля 1993 года в городе Орландо впервые собрался коллектив американского бой-бэнда Backstreet Boys. Выпускники старших классов Эй Джей Маклин, Хауи Дороу и их более молодой товарищ Ник Картер сначала образовали трио. Затем к ним присоединились Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл. Первое выступление будущих звезд поп-сцены 90-х состоялось 8 мая 1993 года в океанариуме SeaWorld, где пятерка впервые исполнила песни для трехтысячной аудитории.

Окрыленные успехом Backstreet Boys стали выступать в местных школах, торговых центрах и ночных клубах. Вскоре их заметили продюсеры и 1994 году они заключили контракт со звукозаписывающей компанией Jive Records. В США в то время балом правил гранж и гангста-рэп, поэтому их первый сингл «We’ve got it going on» остался практически незамеченным в Америке. При этом песня достигла топ-5 в хит-парадах Германии, Швейцарии, Австрии, Франции и Нидерландов.

В 1996 году вышел первый альбом бой-бэнда, который стал платиновым. К концу тысячелетия Backstreet Boys стали одной из самых популярных поп-групп во всем мире. Их третий альбом Millennium стартовал в чарте Billboard 200 на первом месте и оставался там в течение десяти недель. За первую неделю после релиза было продано 1134000 копий пластинки. Millennium получил 5 номинаций на премию Грэмми, включая «Альбом года». Всего за свою карьеру бой-бэнд записал 9 студийных альбомов, выпустил 27 синглов и 25 видеоклипов.

Несмотря на сложности и творческие разногласия спустя 30 лет со дня своего основания Backstreet Boys продолжают выступать вместе.