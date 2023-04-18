Шаляпин рассказал, какие недостатки готов простить избраннице

«Мы и большие губы, и ботокс, и все что угодно переживем. Главное, чтобы был в семье достаток. Это самое важное. С этого надо начинать. <...> К успеху пока придешь, уже 90. Вот она красавица, выглядит на 90, зато миллиарды. А что же мне? Я с удовольствием смирюсь с этими небольшими недостатками в виде ботокса и лет», – рассказал Шаляпин.