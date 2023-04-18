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Прохор Шаляпин заявил, что готов простить женщине возраст за состояние

Певец Прохор Шаляпин заявил, что может простить возлюбленной преклонный возраст и внешние недостатки, если та обеспечена деньгами. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шаляпин рассказал, какие недостатки готов простить избраннице
© РИА Новости

По словам певца, он готов закрыть глаза на возраст и злоупотребление женщиной пластическими операциями, если она живёт в достатке.

«Мы и большие губы, и ботокс, и все что угодно переживем. Главное, чтобы был в семье достаток. Это самое важное. С этого надо начинать. <...> К успеху пока придешь, уже 90. Вот она красавица, выглядит на 90, зато миллиарды. А что же мне? Я с удовольствием смирюсь с этими небольшими недостатками в виде ботокса и лет», – рассказал Шаляпин.

Он также добавил, что пользуется определённой популярностью у женщин, но пока что не готов к браку.

«У меня одна, вторая, третья. Я сейчас пришел на премьеру, на меня три бывших навалились. И мне пришлось сбежать оттуда. Я, к сожалению, такой любвеобильный», – заявил он.

Шаляпин готов пересмотреть свои принципы в том случае, если встретит уж очень обеспеченную женщину.

Ранее Шаляпин рассказал о перенесённой пластике носа.

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