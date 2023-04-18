Прохор Шаляпин рассказал, что сподвигло его сделать пластику носа

«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это. Я не хочу называть ее имя, но она сделала себе нос и убедила меня, что мне надо это тоже делать», — рассказал Шаляпин.