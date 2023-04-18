Прохор Шаляпин рассказал, что сподвигло его сделать пластику носа

Певец Прохор Шаляпин в беседе с mk.ru признался, что делал пластическую операцию. По словам артиста, он немного уменьшил нос.
«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это. Я не хочу называть ее имя, но она сделала себе нос и убедила меня, что мне надо это тоже делать», — рассказал Шаляпин.
Исполнитель утверждает, что хорошо относится к пластическим операциям, которые «современны и по назначению».
Шаляпин заявил, что пока больше не намерен прибегать к пластике. Однако артист уверяет, что уделяет особое внимание уходу за лицом и телом, чтобы быть в хорошей форме.
«Иногда, когда кожу сушит, использую молочко для тела, различные средства по уходу за лицом, крем под глаза. Сейчас развелась масса специалистов, и многие , к сожалению, делают опасные китайские процедуры с просроченными препаратами», — отметил исполнитель.
Шаляпин добавил, что не прибегает к «уколам красоты».
Ранее Прохор Шаляпин назвал себя «жертвой нескладных отношений». Певец признался, что страдал из-за развода родителей.