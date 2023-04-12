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Музыкальный критик Соседов оценил идею создать в РФ аналог Евровидения

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова о создании отечественного аналога конкурса "Евровидение", в котором принимали бы участие исполнители из дружественных стран с песнями на русском языке. По словам собеседника, идея устарела - такие конкурсы и фестивали были популярны в советские годы, однако сейчас подобное мероприятие не привлечет внимания публики.

Я не поддерживаю эту инициативу. Она пришла из советского времени, когда существовали подобные фестивали и конкурсы. В частности, был Фестиваль советской песни в польском городе Зелёна-Гура (в Польше его называли фестивалем русской песни), был конкурс на лучшее исполнение песен стран Социалистического Содружества и множество других. Тогда такие дружественные на тот момент страны как Болгария, ГДР, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия присылали в СССР своих артистов, которые исполняли песни о мире и дружбе на русском языке. Тогда все это было уместно и любимо. Но сегодня такой фестиваль не приживется. Тогда на фестивали приезжали звезды мировой эстрады, такие как Карел Готт и Марыля Родович, а кто будет приезжать сейчас? Неизвестные школяры нам не нужны.

Кроме того, сегодня нет таких песен, которые бы действительно звучали масштабно, красиво и мощно. Ели мы будем брать старые советские песни, то это как входить в одну реку дважды. Мне кажется, что такие фестивали и конкурсы уже сделали свое дело в советское время, когда их любили, когда они собирали аудиторию, когда в них принимали участие или выступали как гости известные певцы. Но сегодня воскрешать все это не нужно.

Зачем нам сдался аналог "Евровидения"? Хочется спросить: некуда потратить деньги? Лучше отдайте их сиротам, отдайте больным, но не тратьте на эту дежурную ерунду. У нас уже есть "Песня года" и "Золотой граммофон".

Сергей Соседов
Сергей Соседов Музыкальный критик
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Говоря о музыкальном конкурсе "Евровидение", критик заявил, что "сейчас России он не нужен".

"Евровидение по большому счету нам никогда и не было нужно. Этот конкурс почему-то вдруг стал популярен у нас где-то с начала нулевых, когда изменился его формат - он стал шире и разнообразнее, перестал быть скучным, каким он был с 1956 года до конца девяностых.

Но мы уже переговорили об этом конкурсе. Он не стоил такого количества комментариев, которые обычно появлялись перед его началом в мае. Бесконечно обсуждалось то, какие на Евровидении будут песни, кто победит и так далее. Интернет кишел прогнозами. Но это была буря в стакане воды. Этот конкурс не предполагал такого бурного обсуждения. Комментариев было больше, чем сам конкурс. Шлейф был в несколько раз длиннее, чем само платье. Так быть не должно", — сказал Соседов.

Ранее идею создания российского "Евровидения" оценил музыкант Юрий Лоза.

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