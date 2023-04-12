Музыкальный критик Соседов оценил идею создать в РФ аналог Евровидения

Я не поддерживаю эту инициативу. Она пришла из советского времени, когда существовали подобные фестивали и конкурсы. В частности, был Фестиваль советской песни в польском городе Зелёна-Гура (в Польше его называли фестивалем русской песни), был конкурс на лучшее исполнение песен стран Социалистического Содружества и множество других. Тогда такие дружественные на тот момент страны как Болгария, ГДР, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия присылали в СССР своих артистов, которые исполняли песни о мире и дружбе на русском языке. Тогда все это было уместно и любимо. Но сегодня такой фестиваль не приживется. Тогда на фестивали приезжали звезды мировой эстрады, такие как Карел Готт и Марыля Родович, а кто будет приезжать сейчас? Неизвестные школяры нам не нужны.



Кроме того, сегодня нет таких песен, которые бы действительно звучали масштабно, красиво и мощно. Ели мы будем брать старые советские песни, то это как входить в одну реку дважды. Мне кажется, что такие фестивали и конкурсы уже сделали свое дело в советское время, когда их любили, когда они собирали аудиторию, когда в них принимали участие или выступали как гости известные певцы. Но сегодня воскрешать все это не нужно.



Зачем нам сдался аналог "Евровидения"? Хочется спросить: некуда потратить деньги? Лучше отдайте их сиротам, отдайте больным, но не тратьте на эту дежурную ерунду. У нас уже есть "Песня года" и "Золотой граммофон".

Сергей Соседов Музыкальный критик