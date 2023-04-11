$82.18+2.6889.73+2.63

Нужно убрать мишуру: Юрий Лоза одобрил идею создания российского "Евровидения"

1

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза поддержал инициативу депутат Госдумы Сергея Колунова, заявившего о необходимости создания российского аналога музыкального конкурса "Евровидение". Исключительно для артистов из дружественных стран и с песнями на русском языке.

Лоза оценил идею создания российского "Евровидения"
© РИА Новости

При этом Лоза заметил, что наш конкурс не должен быть копией западного, построенного на "фанере".

"Нужно сделать живую музыку, вернуть тот формат, который не используется Западом", - отметил Юрий в комментарии порталу "Подмосковье сегодня".

"Необходимо убрать ту мишуру, в которую превратилось "Евровидение", - говорит Лоза, добавляя: "Сейчас мы даже не знаем, кто там поет - фонограмма или сам исполнитель".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий