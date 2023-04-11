Лоза оценил идею создания российского "Евровидения"

Нужно убрать мишуру: Юрий Лоза одобрил идею создания российского "Евровидения"
Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза поддержал инициативу депутат Госдумы Сергея Колунова, заявившего о необходимости создания российского аналога музыкального конкурса "Евровидение". Исключительно для артистов из дружественных стран и с песнями на русском языке.
При этом Лоза заметил, что наш конкурс не должен быть копией западного, построенного на "фанере".
"Нужно сделать живую музыку, вернуть тот формат, который не используется Западом", - отметил Юрий в комментарии порталу "Подмосковье сегодня".
"Необходимо убрать ту мишуру, в которую превратилось "Евровидение", - говорит Лоза, добавляя: "Сейчас мы даже не знаем, кто там поет - фонограмма или сам исполнитель".