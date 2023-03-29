Получившая запрет на въезд в Россию Наргиз продает свои песни в интернете

Певица Наргиз Закирова выставила на продажу свою песню «Лети». Права на композицию можно приобрести на сайте Muznavigator.

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Стоимость своей песни Наргиз оценила в 123 тысячи рублей.

Напомним, что певица является уроженкой Узбекистана и гражданкой США. После начала СВО она не раз выступала с антироссийскими и русофобскими заявлениями. За это ее закрыли въезд в РФ на 50 лет. Несмотря на это в мае 2022 года она прилетела в аэропорт Домодедово, где ее задержали и депортировали в Узбекистан. Кроме того в 2017 году ей запрещали въезд на Украину из-за посещения Крыма.

При этом еще до начала СВО у Наргиз случился конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, по итогам которого он запретил певице исполнять песни, написанные за время сотрудничества с ним.