$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

Наргиз продает право на песню «Лети»

Елена Прошина

Певица Наргиз Закирова выставила на продажу свою песню «Лети». Права на композицию можно приобрести на сайте Muznavigator.

Получившая запрет на въезд в Россию Наргиз продает свои песни в интернете
Фото: ТАССТАСС

Стоимость своей песни Наргиз оценила в 123 тысячи рублей.

Напомним, что певица является уроженкой Узбекистана и гражданкой США. После начала СВО она не раз выступала с антироссийскими и русофобскими заявлениями. За это ее закрыли въезд в РФ на 50 лет. Несмотря на это в мае 2022 года она прилетела в аэропорт Домодедово, где ее задержали и депортировали в Узбекистан. Кроме того в 2017 году ей запрещали въезд на Украину из-за посещения Крыма.

При этом еще до начала СВО у Наргиз случился конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, по итогам которого он запретил певице исполнять песни, написанные за время сотрудничества с ним.

Ранее стало известно, что свои права на русскоязычные хиты решили распродать композитор Константин Меладзе и его жена — Вера Брежнева. После начала СВО они уехали в Италию, где живут до сих пор.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Константин Меладзе,Вера Брежнева,Максим Фадеев,Аэропорт Домодедово,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий