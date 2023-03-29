СМИ: Меладзе и Брежнева распродают права на русскоязычные песни

Композитор Константин Меладзе и его супруга, украинская певица Вера Брежнева решили отказаться от своих русскоязычных хитов. Как сообщает «Царьград», права на популярные песни можно приобрести на сайте для музыкантов.
По словам промоутера, которая ранее работала с Брежневой, старый репертуар на русском языке для исполнительницы стал неактуален. На продаже оказались почти все известные композиции исполнительницы, в том числе и хит «Любовь спасет мир». Также купить можно и права на песни группы «ВИА Гра» — из всех экс-участниц коллектива их могла исполнять лишь Брежнева.
«В целом Вера сегодня не особо активна, концертов нет. Да и кому она нужна? После того, что сделала», — подчеркнула она.
Промоутер добавила, что певица сейчас живет в Италии, где поменяла свой образ жизни, став «просто Верой».
Напомним, что в феврале Меладзе и Брежнева выставили на продажу свой подмосковный особняк в элитном поселке. Сперва семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила окончательно избавиться от него. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 квадратных метров, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта — 299 млн рублей.