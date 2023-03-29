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1 час назад

СМИ: Меладзе и Брежнева распродают права на русскоязычные песни

Никита Бородкин

Композитор Константин Меладзе и его супруга, украинская певица Вера Брежнева решили отказаться от своих русскоязычных хитов. Как сообщает «Царьград», права на популярные песни можно приобрести на сайте для музыкантов.

СМИ: Меладзе и Брежнева распродают права на русскоязычные песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам промоутера, которая ранее работала с Брежневой, старый репертуар на русском языке для исполнительницы стал неактуален. На продаже оказались почти все известные композиции исполнительницы, в том числе и хит «Любовь спасет мир». Также купить можно и права на песни группы «ВИА Гра» — из всех экс-участниц коллектива их могла исполнять лишь Брежнева.

«В целом Вера сегодня не особо активна, концертов нет. Да и кому она нужна? После того, что сделала», — подчеркнула она.

Промоутер добавила, что певица сейчас живет в Италии, где поменяла свой образ жизни, став «просто Верой».

Напомним, что в феврале Меладзе и Брежнева выставили на продажу свой подмосковный особняк в элитном поселке. Сперва семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила окончательно избавиться от него. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 квадратных метров, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта — 299 млн рублей.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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