Стала известна стоимость виллы жены футболиста Мамаева на Бали

Виллу жены футболиста Павла Мамаева Надежды Санько на Бали оценили в 1 миллион 690 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Уточняется, что по сегодняшнему курсу это более 130 миллионов рублей. 850-метровая вилла была приобретена Мамаевым специально для жены на день рождения их сына. Жильё расположено на охраняемой территории в самом центре туристического сектора острова.
При этом сама Санько заявила, что сейчас на вилле идут строительные работы, поэтому девушка ещё только ждёт заселения.
Ранее Павел Мамаев через суд добился уменьшения суммы алиментов на дочь от предыдущего брака. Теперь он ежемесячно переводит бывшей супруге 11 500 рублей.