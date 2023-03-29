Стала известна стоимость виллы жены футболиста Мамаева на Бали

Виллу жены футболиста Павла Мамаева Надежды Санько на Бали оценили в 1 миллион 690 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Уточняется, что по сегодняшнему курсу это более 130 миллионов рублей. 850-метровая вилла была приобретена Мамаевым специально для жены на день рождения их сына. Жильё расположено на охраняемой территории в самом центре туристического сектора острова.

При этом сама Санько заявила, что сейчас на вилле идут строительные работы, поэтому девушка ещё только ждёт заселения.