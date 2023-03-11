Мамаев озвучил выделенную на ребенка сумму

«Я на своего ребенка выделил, на секундочку, более 5 миллионов рублей. 11 500 — это те алименты, которые есть на сегодняшний день по закону. Да, на сегодняшний день 11 500, потому что я безработный, это 1/6 часть. Мне никогда ничего не жалко для своей дочери, жены, ребенка. Пусть человек в контакте со мной будет, чтобы я хотя бы понимал, что ей необходимо», — прокомментировал ситуацию футболист.