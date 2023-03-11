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1 час назад

Мамаев озвучил выделенную на ребенка сумму

Ирина Лебедева

Павел Мамаев не единожды обращался в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов на дочь Алису, которая родилась у него в предыдущем браке. В итоге футболист своего добился.

Мамаев озвучил выделенную на ребенка сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшая супруга интересовалась в социальных сетях, почему Павел бьется за каждый рубль выплат на дочь, при этом он открыл футбольную академию для детей в ОАЭ, ездит на дорогих машинах, путешествует и одаривает роскошными подарками новую жену. К примеру – покупает ей колье Van Cleef & Arpels за несколько миллионов на 8 марта. Об этом пишет портал woman.ru.

Сейчас Мамаев переводит на Алису 11 500 рублей.

«Я на своего ребенка выделил, на секундочку, более 5 миллионов рублей. 11 500 — это те алименты, которые есть на сегодняшний день по закону. Да, на сегодняшний день 11 500, потому что я безработный, это 1/6 часть. Мне никогда ничего не жалко для своей дочери, жены, ребенка. Пусть человек в контакте со мной будет, чтобы я хотя бы понимал, что ей необходимо», — прокомментировал ситуацию футболист.

Бывшая жена футболиста сборной России Павла Мамаева Алана рассказала, как он оскорблял ее при их дочери Алисе. Об этом модель сообщила в интервью на YouTube-канале.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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