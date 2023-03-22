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41 минуту назад

В провале тура Повалий по России обвинили украинские корни певицы

Елена Прошина

Бывший директор певицы Софии Ротару и промоутер Сергей Лавров заявил, что провал российского тура Таисии Повалий связан с её украинскими корнями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В провале тура Повалий по России обвинили украинские корни певицы
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что последний тур Повалий был сорван – продажи билетов были очень низкими, а в нескольких городах концерты вообще пришлось отменить.

«Все прекрасно понимают, что она с Украины. А сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются: на чьей стороне Повалий или та же Лорак. Понимают: Украина и все – не хотят идти на концерт», – заявил Лавров.

Промоутер также добавил, что не удивлён провалу турне Повалий, так как певица «никогда не собирала залы». «Всегда, что называется, “три калеки в зале”. На моей памяти у нее не было успешных туров», – сказал он.

Ранее концерты Таисии Повалий отменили в Чите и Улан-Удэ.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,София Ротару,Сергей Лавров,
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